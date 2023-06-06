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المرأة

درع ماسي لأحلام!

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:00
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أعلنت إدارة مهرجان Festival Cas'arts بدورته الرابعة والذي يحمل شعار "الدار البيضاء عاصمة دولية للثقافة والفنون" عن اختيارها النجمة الإماراتية أحلام نجمة العام وسيصار إلى تكريمها عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية.
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ومن المنتظر أن يتم تسليم أحلام الدرع الماسي عن مجمل أعمالها وبصفتها نجمة السنة.

كما ستشهد النسخة الرابعة من المهرجان تكريم نجوم عالميين مثل جان كلود فان دام، سيلفستر ستالون، والتركي مراد يلديرم بجوائز "كازا آرت" الذهبية، بالإضافة لتكريم شخصيات مغربية، عربية وأفريقية أبدعت وتميزت طوال السنة في مختلف الميادين الفنية كالموسيقى، السينما، الدراما، المسرح والإعلام، والفنون الرقمية التي تعد أكثر المجالات التي تشهد ابتكارا اليوم.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان يأتي في هذه النسخة لتكريس مكانة المغرب كمركز عالمي لاحتضان المبدعين والمؤثرين في مجال الفن والإعلام والتواصل الاجتماعي، مشددة على أن القائمين على المهرجان يطمحون إلى جعل مدينة الدار البيضاء مدينة ثقافية يعادل إشعاعها الفني مكانتها الاقتصادية على غرار العواصم الثقافية العالمية. (لها)        
المصدر: لها
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