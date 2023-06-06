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المرأة

فيديو يوثق ابتلاع تايلور سويفت حشرة على المسرح

Lebanon 24
06-06-2023 | 16:00
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وجدت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت، نفسها في موقف محرج، خلال عرضها الأخير الذي قدّمته يوم أمس الاثنين، في مدينة شيكاغو؛ إذ ابتلعت حشرة طائرة عن طريق الخطأ.

فبينما كانت سويفت تتحدث إلى الجمهور على مسرح سولجر فيلد في شيكاغو؛ توقفت فجأة وكادت أن تتقيأ معلنة ابتلاعها حشرة طائرة، وهي تقول: "يا إلهي.. هل هناك فرصة أن أحدا لم يشاهد ما حدث للتو؟".

واستطاعت المغنية الشابة، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، أن تتدارك الموقف بذكاء؛ إذ مازحت جمهورها قائلة: "إنها لذيذة لقد ابتلعتها، هذه مشكلة الغناء في أماكن مفتوحة سوف تحدث مثل هذه الأخطاء، من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى".
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الموقف الطريف الذي تعرّضت له سويفت، أثناء غنائها في شيكاغو ضمن جولتها الفنية التي تحمل عنوان "ذا إيراس تور". (فوشيا)
 
 
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