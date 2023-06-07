بعد غياب.. الاعلامية والممثلة الشهيرة تعود الى الاضواء

كشفت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن أمنيتها العودة إلى الفن والجمهور، مشيرةً إلى أن قرار العودة يتوقف على أمر واحد فقط.



وقالت صفاء وهي ايضا اعلامية، إنها تريد العودة الى الجمهور فى أقرب وقت ممكن، إلا أنها تبحث حالياً عن سيناريو وشخصية جديدة عليها حتى تكون العودة قوية وتضيف الى رصيدها الفني.

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