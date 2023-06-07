Advertisement

المرأة

بعد غياب.. الاعلامية والممثلة الشهيرة تعود الى الاضواء

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1075101-638217367224203463.jpg
Doc-P-1075101-638217367224203463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن أمنيتها العودة إلى الفن والجمهور، مشيرةً إلى أن قرار العودة يتوقف على أمر واحد فقط.

وقالت صفاء وهي ايضا اعلامية، إنها تريد العودة الى الجمهور فى أقرب وقت ممكن، إلا أنها تبحث حالياً عن سيناريو وشخصية جديدة عليها حتى تكون العودة قوية وتضيف الى رصيدها الفني.
Advertisement
 


وعن تكريمها من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في احتفالية عادل عبده، أكدت صفاء أنها سعيدة بهذا التكريم لأنه جاء من المكان الذي انطلقت فيه شهرتها في مجالَي الغناء والاستعراض.

ولفتت صفاء أبو السعود الأنظار إليها أثناء صعودها الى خشبة المسرح لتكريمها برقصة على أنغام إحدى الأغنيات، وهو ما جعل الحضور يتفاعل معها بالتصفيق الحاد. (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-06-07
05:00 | 2023-06-07
02:00 | 2023-06-07
00:23 | 2023-06-07
16:00 | 2023-06-06
14:00 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website