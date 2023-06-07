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المرأة
شاهدي أجمل تسريحات للعروس ذات الشعر الكيرلي
Lebanon 24
07-06-2023
|
11:00
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أصبح الشعر الكيرلي (المجعد) يتربع على عرش الموضة، وهناك الكثير من التسريحات المثالية لذوات الشعر الكيرلي، ومع ذلك فإن بعض العرائس يفضلن فرد الشعر وتنعيمه في يوم الزفاف للحصول على تسريحة أنيقة.
إلا أن التسريحات المبتكرة الأنيقة أصبحت تشكل الشعر الكيرلي، حتى في يوم الزفاف، لذا من السهل أن تعثر العروس صاحبة الشعر الكيرلي على تسريحة مثالية ليوم زفافها.
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إذا كنتِ من ذوات الشعر الكيرلي، شاهدي الصور واستوحي منها تسريحة مناسبة ليوم زفافك. (نواعم)
المصدر: نواعم
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