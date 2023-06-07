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المرأة

غادة عبد الرازق وياسمين صبري في خطوة مفاجئة

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:00
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قبل عامين تقريباً كان هناك مشروع درامي ضخم يجمع ياسمين صبري لأول مرة مع غادة عبد الرازق، ورغم موافقة الطرفين إلا أن المشروع لم يكتمل؛ ولكن هل سيتحقق المشروع خلال الفترة المقبلة؟

يبدو أن هناك محاولات مستمرة لجمع كل من غادة عبد الرازق وياسمين صبري في تعاون فني واحد؛ فبعد سنوات من المشروع المؤجل بينهما، تجددت المفاوضات بين الطرفين لتقديم عمل درامي جديد عبر شاشة إحدى المنصات الشهيرة بالعالم والوطن العربي.
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وبحسب المعلومات فأن الطرفين أبدى موافقتهما المبدئية لحين إستكمال كافة التحضيرات الخاصة بالمشروع.
وفور تعاقدهما سيكون هذا المشروع الأول للثنائي عبر شاشة المنصات الدرامية في مسيرتهما المهنية. (نواعم)    

المصدر: نواعم
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