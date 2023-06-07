تصبح بيئة خصبة للبكتيريا.. متى يجب استبدال فراشي المكياج؟

على نفس قدر اهتمامك بتنظيف بشرتك لتجنب مشاكل الحبوب والتهيج، لا بد وأن تكوني حريصة أيضا على استبدال الأدوات التي تستخدمينها في العناية بالبشرة لتجنبي نفسك العديد من المشكلات.





ومن أبرز الأدوات التي يشدد الخبراء على ضرورة استبدالها باستمرار هي فراشي المكياج، التي قد تصير بيئة خصبة للبكتيريا حال إهمالها؛ لهذا ينصح بتغييرها من وقت لآخر حفاظا على بشرتك.

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ويوصي الخبراء بضرورة استبدال فراشي المكياج كل عامين. وحال اكتشافك أنها غير قابلة للإصلاح بسبب عدم غسلها بشكل متكرر بالقدر الكافي، أو أن شعيراتها صارت قاسية، أو تبدو زيتية الملمس نتيجة لكثرة تراكم المنتجات عليها، فمن الأفضل أن تبادري باستبدالها على الفور.



وما يجب أن تعرفيه أن فراشي المكياج تتكون من شعيرات صناعية وأخرى غير صناعية على حسب الجهة المصنعة ونوع الخامة، ولو حافظتِ على نظافتها، فستدوم معك بلا شك لفترة طويلة.



كما يرى الخبراء أنه من الأفضل غسل فراشي المكياج مرة كل أسبوع حتى لو كنت تستخدمينها مرة واحدة، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بغسل الفراشي مرة كل 7 إلى 10 أيام.