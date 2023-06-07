زوجة ميسي تشغل العالم.. القرارات المصيرية لها

تصدّرت أنتونيلا روكوزو زوجة اللاعب ليونيل ميسي، وكالات الأنباء العالمية، بعد الحديث عن تأثيرها الدائم على قراراته الرياضية.



وأقنعت روكوزو، التي بدأت مسيرتها المهنية كطبيبة أسنان ثم دخولها عالم الأزياء، زوجها برفض مليار يورو في موسمين من نادي الهلال السعوي حسب الأنباء، وقبول عرض نادي إنتر ميامي الأميركي.

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كما قررت أنتونيلا التي ارتبطت عام ألفين وسبعة عشر بميسي بعد حب دام أكثر من عشرين عاما وإنجاب طفلين قبل الزفاف، أن يسدل اللاعب مسيرته الكروية في أوروبا بسبب عجز برشلونة في التعاقد معه مجددا.

الأنباء أوضحت أيضًا أن القرارات المصيرية في حياة ميسي دائما تكون فيها الكلمة الأخيرة لزوجته لشدة تأثيرها عليه.