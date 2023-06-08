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المرأة

فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب ارتدائها الحجاب

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:00
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كشفت الفنانة المصرية مديحة حمدي، السبب الذي دفعها لارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن تجسيدها لعدد من الأدوار في المسلسلات الدينية، وتقديمها لبعض البرامج الدينية، هو الذي دفعها لهذه الخطوة.
 
 
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وأكدت حمدي خلال  لقائها مع قناة "الشرقية" أنها كانت تتقصد دراسة الأحاديث والآيات، عند تقديمها لبرامج دينية، ما دفعها للتأمل في التفسير، وشجعها على ارتداء الحجاب، منوهة على أنها لم تقم بانتقاء هذه الأعمال الدينية، إذ كانت تأتيها من الله سبحانه وتعالى.
ونفت ارتداءها الحجاب بعد زلزال 1992 الذي ضرب مصر، حيث أشيع عنها ذلك، بسبب قيام العديد من الفنانات بارتدائه حينها في أعقاب الكارثة الطبيعية، وهي بدورها كانت محجبة قبل ذلك الوقت.

 
ورفضت حمدي إبداء رأيها بحجاب بعض النجمات، نظرا لكونه مسألة شخصية بين العبد وربه، ولا يحق لأحد التدخل بها أو التعليق عليها.

وأضافت مستنكرة: "دي حاجة شخصية جدا، ليه تحجبت؟ ليه شالت؟ ليه عملت؟ دي علاقة بينها وبين ربها، ميقدرش حد يناقشها".


وعن تصرفات الفنانة حلا شيحة، بارتدائها للحجاب أكثر من مرة وخلعه، اعتبرت الفنانة مديحة حمدي أنه "موضوع شخصي"، وللأخيرة أسبابها التي جعلتها تتصرف بهذا الشكل.
ووجهت رسالة لحلا شيحة، تمنت خلالها أن تتجه "للصواب": "ربنا يا بنتي يوجهك للأصوب، إيه الأصوب معرفش، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى". (فوشيا)
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