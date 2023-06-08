ما الديكور المناسب لمنزلك وفقاً لبرجك؟







الحمل

مواليد هذا البرج يحبون إبقاء الأشياء باردة تحت سقفها، لهذا السبب غالباً يفضلون اختيار ديكوراتٍ ذات صيانة منخفضة ومعاصرة، وذات تصميم بسيط وأنيق بالنسبة لهم، لذلك من المتوقع أن تمتلئ منازلهم بأحدث الابتكارات المصممة لجعل الحياة أسهل.

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الثور

يطمح مواليد الثور للعيش برفاهية، وامتلاك منزل يشبه القصر، وهذه إحدى الطرق التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم، لذا غالباً تتميز منازلهم بمقاعد مريحة في أقمشة مورقة، وكراسي كلاسيكية على ظهر الجناح، وديكور فاخر، ولمسات تشبه السبا.



الجوزاء

مواليد برج الجوزاء "طموحون"، ويحبون تجربة اتجاهات جديدة وإنشاء منزل انتقائي، بألوان زاهية، وأنماط جريئة.



السرطان

مواليد السرطان يقضون الكثير من الوقت في المنزل، لذا فإنهم يريدون أن تكون مساحاتهم مريحة، لكن فيها حنين إلى الماضي مع الكثير من الصور والتذكارات والموروثات العائلية.







الأسد

يعيش مواليد الأسد في حالةٍ من السحر، ومنازلهم ليست استثناءً، فهي ساحرة وجريئة ومليئة بالأثاث والفنون المؤثرة، إذ إنهم يحبون استخدام الأثاث والديكور الفخم والمزخرف بألوان وأنماط متقنة، تُظهر أسلوبهم الفريد.



العذراء عندما يتعلق الأمر بالديكورات المنزلية، فإن هناك الكثير من الاختلافات بين شخصٍ وآخر، ووفقاً لعلم الفلك يتميز كل برجٍ بخصائص معينة، تجعله يفضل ديكوراً عن غيره.الحملمواليد هذا البرج يحبون إبقاء الأشياء باردة تحت سقفها، لهذا السبب غالباً يفضلون اختيار ديكوراتٍ ذات صيانة منخفضة ومعاصرة، وذات تصميم بسيط وأنيق بالنسبة لهم، لذلك من المتوقع أن تمتلئ منازلهم بأحدث الابتكارات المصممة لجعل الحياة أسهل.الثوريطمح مواليد الثور للعيش برفاهية، وامتلاك منزل يشبه القصر، وهذه إحدى الطرق التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم، لذا غالباً تتميز منازلهم بمقاعد مريحة في أقمشة مورقة، وكراسي كلاسيكية على ظهر الجناح، وديكور فاخر، ولمسات تشبه السبا.الجوزاءمواليد برج الجوزاء "طموحون"، ويحبون تجربة اتجاهات جديدة وإنشاء منزل انتقائي، بألوان زاهية، وأنماط جريئة.السرطانمواليد السرطان يقضون الكثير من الوقت في المنزل، لذا فإنهم يريدون أن تكون مساحاتهم مريحة، لكن فيها حنين إلى الماضي مع الكثير من الصور والتذكارات والموروثات العائلية.الأسديعيش مواليد الأسد في حالةٍ من السحر، ومنازلهم ليست استثناءً، فهي ساحرة وجريئة ومليئة بالأثاث والفنون المؤثرة، إذ إنهم يحبون استخدام الأثاث والديكور الفخم والمزخرف بألوان وأنماط متقنة، تُظهر أسلوبهم الفريد.العذراء

إذا كنتِ تعرفين أي شيء عن أصحاب برج العذراء، فهو أنهم منظمون جداً، لذا ينجذبون نحو "القطع التي لها وظيفة وأسلوب"، مثل: المقاعد ذات التخزين، والصناديق المبهجة.



الميزان

يسعى مواليد الميزان لتحقيق الانسجام والتوازن، ليس فقط في حياتهم الشخصية، لكن حتى في ديكور المنزل أيضاً، وهم قادرون على صنع بيئة منزلية متناظرة، لكنها ترحيبية تركز على الآخرين، واحتياجاتهم من خلال ديكور حديث ومحايد.





العقرب

ينجذب مواليد هذا البرج إلى العناصر الحسية واللمسية في المنزل، لذا فهم يميلون عادةً إلى الكراسي والأرائك المخملية، والوسائد الصوفية الناعمة والفاخرة، والديكور الحريري، وملاءات الأسرة ذات عدد الخيوط الكثيرة، أي أنهم يحبون كل ما هو دافئ وحديث وكلاسيكي.





القوس

يعرف مواليد هذا البرج بأنهم مغامرون، لذلك يمكنك أن تتوقعي أن تمتلئ منازلهم بقطع ديكور فريدة من رحلاتهم، فضلاً عن العناصر الطبيعية، مثل الكواكب لجلب العالم الخارجي إليهم، وكذلك استخدام السجاد المطبوع، والمزهريات المصبوغة، والأنماط الزاهية، لإضفاء تأثيرٍ رائع على المنزل.



الجدي

يفضل هذا البرج التزيين بعناصر لها قيمة ووظيفة، مع التركيز الشديد على الموثوقية، ونظراً لأنهم يحبون أن يشعروا بأن مساحتهم منظمة ومصممة بأدنى حد، فإنهم يختارون الأثاث الأنيق والتصميم والديكور الاسكندنافي.



الدلو

تصميم المنزل بطريقةٍ تجعل الآخرين يشعرون كأنهم في منزلهم، هو أمر مفروغ منه بالنسبة لمواليد الدلو، كما تعتبر العناصر الطبيعية، مثل: النباتات، والديكورات الخشبية، أمراً مهماً لهم.





الحوت

يقدر مواليد الحوت صفاءهم، ووقت توقفهم عن العمل، وهذا هو السبب في أن منازلهم مغطاة بقطع ديكور هادئة ومريحة، مثل: الشموع، والبطانيات، والوسائد المصنوعة من قماش الشنيل، ونظراً لارتباطهم بالجمال الساحلي، سيكون في منزلهم الكثير من الألوان الشاطئية، والديكور الهادئ. (زهرة الخليج)