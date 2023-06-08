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المرأة
الاعلامية الشهيرة تعلن إصابتها بأزمة صحية.. وهذا ما طلبته من جمهورها!
Lebanon 24
08-06-2023
|
08:00
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نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تواجدها في مدينة لندن من أجل العلاج بعد إصابتها بأزمة صحية، مطالبةً جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.
وظهرت بسمة في الفيديو التي نشرته عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" وهي تقول: "والنبي أستحلفكم بالله ما تنبروا عليا والله ما جاية أتفسح في لندن... تصدقوا بالله أنا بنزل من غير فلوس في لندن عشان الحاجات هنا مولعة نار".
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وأضافت: "أنا جايه رحلة علاج والله العظيم ادعولي ما تنبروا عليا إنه يشفيني ويكتبلي الحج... والنبي ما تنقوا ولا تنبروا عليا وهاخدكم جولة معايا بكرا عند الدكتور والمستشفى عشان ترتاحوا وتدعوا من قلبكم". (لها)
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