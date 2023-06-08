فستان من الساتان بفتحة طويلة... طفلة مسلسل "أمي" تحذف أحدث صورها!

اضطرت الطفلة التركية بيرين جوكيلديز التي اشتهرت بعد مشاركتها في مسلسلي "عائلة زوجي"، و"أمي" مع النجمة جانسو ديري، لحذف أحدث صورها من حفل التخرج في المدرسة المتوسطة إثر تعرضها للانتقادات.



وظهرت جوكيلديز التي أصبحت حاليا بعمر 14 عاما بفستان من الساتان باللون الأسود تميّز بفتحة طويلة، بالإضافة إلى ياقة واسعة، وكانت ترتدي حذاء ذا كعب عال وحقيبة بيدها.

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