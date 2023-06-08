كيف تحافظ شيلبا شيتي على جمالها ورشاقتها؟

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شاركت النجمة الهندية شيلبا شيتي جمهورها بأسرار جمالها ورشاقتها التي مازالت تتمتع بها رغم مرور الأعوام.إذ تسير شيتي وفق نظام غذائي صحي لا يعتمد على الحرمان، إلا أنها تمتنع قدر الإمكان عن تناول النشويات، وهو الأمر الذي ساعدها على فقدان الوزن الزائد بعد الولادة.كما تعشق شيلبا شيتي رياضة اليوغا التي تنعكس على جمالها وتعزز من صحتها النفسية، وتجمع بين الرياضة وجلسات التأمل مما يجعلها الرياضة المفضلة إليها، كما تتناول كميات كبيرة من المياه والشاي الأخضر على مدار اليوم.وتهتم شيلبا شيتي بجمالها فتحرص على ترطيب بشرتها على الدوام بزيت جوز الهند الغني بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة، ولا تفضل استخدام الصابون لأنه يسبب جفاف البشرة، كما تنظف بشرتها قبل النوم من آثار المكياج لمكافحة البثور وعلامات تقدم السن.