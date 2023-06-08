بطلة مسلسل "عائلة الحاج متولي": سمحت لزوجي بالارتباط بامرأة أخرى!

كشفت بطلة مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الفنانة مونيا أنها ليست ضد مبدأ تعدّد الزوجات، مشيرةً إلى أنها بالفعل سمحت لزوجها السابق بالزواج عليها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات": "هو حر، عايز يتجوز هو حر، وأنا مش ضد تعدد الزوجات، دي بتبقى وجهات نظر وربنا محللك أربعة". وأضافت: "أنا وافقت جوزي يتجوز عليا بعد تسع سنين جواز، ومراته الجديدة هي اللي موافقتش، ومطلبتش الطلاق، ولكن انفصلنا بعد ما عرفت أنه اتجوز من ورايا وكان في بيبي جاي في الطريق من مراته الجديدة، ولما حصل زعلت زي أي ست هتزعل، وجاتلي صورة ابنه على الواتساب ورحت قلت له مع ألف سلامة، وأنا أتغيرت كنت باخد الصدمة الأول وبعدين أفوق والعياط عندي خلص وأحلى حب في الحياة حبّ الله".

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وعن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، ومَن رشحها لتقديم دور "ألفت"، والتي كانت محل انتقادات واسعة حينها، قالت مونيا إن زوجها السابق ممدوح يوسف منتج المسلسل هو من رشّحها للعمل.

وتابعت: "بحترم كل الآراء واللي انتقدني وقال عشان مرات المنتج... ولكن أستاذ نور الشريف مبيفوتش شعراية ومافيش حاجة اسمها حد يفرض حاجة على نور الشريف، ولما دخلت البروفة كنت مرعوبة جداً وكان حلم حياتي أمثّل، ولقيته في البروفة كان قاعد مترقب، المنتج ممدوح يوسف والد أولادي هو اللي رشّحني وقالهم شوفوا مونيا، وأنا بحب التمثيل وبحب الغناء".

وأكملت: "مكنش في غيرة بين بطلات المسلسل رغم أنهم سابقني بسنوات طويلة، الدور مكنش كبير كده ولما اشتغلت كنت بقعد في قعدات الكتابة، والمنتج كان بيحضر وبيتابع كل شيء، وكان بيشوف تفاصيلهم في المسلسل وهيعملوا ايه، ولما شافني أستاذ نور الشريف قال عايز دور مونيا يكبر هو وكل أبطال العمل، وكنت ملتزمة وبسمع كويس وأي حاجة بيقولهالي بسمعه".