لشعر صحي هذا الصيف.. إستخدمي هذا الزيت فوراً

يُعدّ زيت إكليل الجبل أو الروزماري من الزيوت الغنية بمستخلصات نباتية عالية التركيز، لذلك فهو يُستخدم عادة للعناية بالشعر، نظراً لما يقدّمه من جمال وفوائد صحية وخصائص علاجية.



أما طريقة استخدامه ففي غاية السهولة، إذ يمكن مزجه مع زيوت نباتية أخرى مثل زيت الأرغان والجوجوبا واللوز، للتخفيف من قوّته وتأثيره في البشرة والشعر، لذلك ضعي 5 قطرات من زيت إكليل الجبل مع 10 مل من أي نوع من الزيوت الأخرى، ودلّكي به بلطف فروة رأسك باستخدام أطراف أصابعك. انتظري 10 دقائق قبل غسله بالماء.

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كما يمكنك إضافة قطرات من زيت إكليل الجبل إلى الشامبو، واستخدامه بشكل طبيعي على الشعر.



ويعالج زيت إكليل الجبل تلف الأنسجة ويحفّز معدل دوران الخلايا. لذلك، فإنه يشجع نمو الأعصاب ويحسّن الدورة الدموية التي تفيد في نمو الشعر.



ويتمتع أيضاً بخصائص مضادة للالتهابات للتقليل من تهيّج فروة الرأس.



وزيت إكليل الجبل هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة التي تدمّر الشعر مع مرور الوقت وتؤدي إلى تساقطه. كما يساعد في الحدّ من ظهور قشرة الرأس، وإبطاء عملية ظهور الشيب.