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المرأة

لماذا يستخدم البرونزر في المكياج؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:00
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يستخدم البرونزر لتحقيق إطلالة شمسية صحية، وإضفاء بعض اللمعان والتألق على البشرة، ويتوفر البرونزر بصيغ مختلفة، تناسب جميع أنواع البشرة، وتفضيلات المرأة.
 
ويمنح البرونزر في المكياج مظهراً طبيعياً ومشرقاً للبشرة، من خلال تحديد الوجنتين وإبرازهما، وتحديد عظمة الأنف، وإعطاء مظهر أصغر للأنف، كما يمكن استخدامه كظلال جفون لتحديد العين وإبرازها، أو لإضفاء لمسة من البريق على الشفاه. ويتوفر البرونزر بأشكال مختلفة: بودرة أو كريم، أو سائل، وتراوح درجات اللون بين البرونزر الفاتح والداكن، ويمكن اختيار اللون الذي يناسب لون بشرتك والمناسبة.
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ولوضع البرونزر بشكل متساوٍ على الوجه، تحتاجين إلى فرشاة كبيرة وناعمة، كما يمكنك استخدام فرشاة أصغر لتحديد العيون والشفاه.



لماذا يستخدم البرونزر في المكياج؟
1- لتحديد ملامح الوجه وإبرازها، بتطبيقه على عظمة الخد والجبين والأنف.
2- لإضفاء اللون الدافئ على الوجه، بتطبيقه على المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل: منطقة الفك والرقبة.
3- لتحديد عظام الوجه وإبرازها، بتطبيقه بشكل رفيع على العظمة تحت الخدين، وعظمة الجبين.
4- لتحديد الكتفين والذراعين والساقين، وإضفاء ألق عليها.
5- للحصول على إطلالة الشمس الطبيعية على البشرة، بتطبيقه بشكل متساوٍ على الوجه والجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البرونزر لتوحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها، بتطبيقه بشكل خفيف على كامل الوجه.

 

كما يستخدم البرونزر بطرق عدة، إذ بإمكانك مزجه مع الأساس أو الكريم المرطب، لإضفاء لمسة جمالية على بشرتك، أو تطبيقه مباشرة على البشرة بعد وضع الأساس، وقبل وضع البودرة. لكن، عليك الانتباه إلى أن استخدام البرونزر بكميات كبيرة قد يؤدي إلى ظهور بقع غير متساوية على الوجه. من هنا، يجب تطبيقه بشكل خفيف وبتدرج؛ حتى تحصلي على اللون المطلوب. (زهرة الخليج)
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