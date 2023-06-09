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المرأة

ما هو المكون الذي يؤخر التجاعيد ويحمي من الشمس؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 16:00
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يعتبر الفيتامين C واحدا من أبرز مضادات الأكسدة التي تؤخر ظهور التجاعيد. لكن يبدو أنه يتمتع أيضاً بخصائص حامية من الشمس ما زالت مجهولة حتى الآن. فما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه في هذا المجال؟

مع اقتراب فصل الصيف، تحتاج البشرة إلى تعديلات نجريها على روتين العناية بها مع ارتفاع حرارة ورطوبة الطقس. ومن أبرز هذه التعديلات استبدال الكريمات ذات التركيبة الغنية بتركيبات رقيقة لا تخنق البشرة، واستبدال كريم الأساس باستعمال كريم بي بي لتوحيد البشرة دون إثقالها. كما يُنصح أيضاً باستعمال بلسم الشفاه المزود بعامل حماية من الشمس، وإنعاش البشرة بعد تنظيفها عبر استعمال لوشن يحتوي على خلاصة الأزهار الطبيعية.
الفوائد المتعددة للفيتامين C
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يشكل الفيتامين C حليفاً مهماً للجسم والبشرة خلال فصل الصيف، إذ يلعب هذا المكون دوراً أساسياً في عدة وظائف للجسم. وإذا كان استهلاك الفيتامين C (على شكل خضار وفاكهة ومكملات غذائية) يقوي جهاز المناعة ويقلل من التعب، فهو يقي أيضاً من الشيخوخة المبكرة للبشرة وينشط إنتاج الكولاجين ويعزز إشراق السحنة.
لكن يبدو أن هذا الفيتامين يتمتع بفائدة أساسية كانت مجهولة حتى الآن وهي أنه يحمي من التعرض للشمس.

حقيقة دوره الوقائي
درس العديد من أطباء الجلد الأميركيين تأثير الفيتامين C على الحماية من الشمس، وقد تم نشر نتائج دراساتهم مؤخراً في مجلة Reader’s Digest. وأظهرت هذه الدراسات أن الفيتامين C يشكل خط دفاع أساسي ضد حرارة الصيف، والملوثات البيئية، وأشعة الشمس. وهي جميعها عوامل تزيد من إنتاج الجذيرات الحرة والإجهاد التأكسدي الذين يتسببان بالشيخوخة المبكرة للبشرة. ويقوم الفيتامين C بحماية الخلايا من خلال إبطال مفعول الجذيرات الحرة وتأمين وقاية من مخاطر الشيخوخة المبكرة للجلد.
 
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