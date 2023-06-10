Advertisement

المرأة

سماح أنور تُفاجىء الجمهور بـ"لوك" غريب

Lebanon 24
10-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1076155-638220087356381663.jpg
Doc-P-1076155-638220087356381663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأت الفنانة المصرية سماح أنور الجمهور بإطلالة غريبة لم يسبق أن شوهدت بمثلها من قبل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات لتحظى بتفاعل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشاد الجمهور بالإطلالات المتنوعة للممثلة المصرية، حيث وصفتها الفنانة ريهام عبد الغفور بالأيقونة، معلقة: "سماح أنور أيقونتي.. بحبك". (فوشيا)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2023-06-10
16:18 | 2023-06-10
16:00 | 2023-06-10
14:00 | 2023-06-10
08:00 | 2023-06-10
05:00 | 2023-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website