

فاجأت الفنانة المصرية سماح أنور الجمهور بإطلالة غريبة لم يسبق أن شوهدت بمثلها من قبل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات لتحظى بتفاعل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وأشاد الجمهور بالإطلالات المتنوعة للممثلة المصرية، حيث وصفتها الفنانة ريهام عبد الغفور بالأيقونة، معلقة: "سماح أنور أيقونتي.. بحبك". (فوشيا)

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