فنانة شهيرة تثير الجدل حول اعتزالها الفن مجدداً

عادت المطربة شاهيناز لتثير الجدل بعد 15 عاماً من اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب للمرة الأولى.

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وقالت في تصريحات صحافية عن إمكانية ارتدائها الحجاب مجددًا، بعدما ارتدته عام 2008 وابتعادها عن الفن حينها، وخلعه وعودتها للغناء عام 2017.وأضافت: "وارد جدًا أرتدي الحجاب مرة تانية، ودي حاجة معنديش اعتراض عليها، ومين عارف ممكن فعلًا ألبس الحجاب".وعن آخر أعمالها الفنية كشفت شاهيناز أنها تحضر لأغنية سينغل خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تصورها فيديو كليب ولكن بحسب الوقت، موضحة أنها مرتبطة بالعديد من الحفلات.كما كشفت أنها تتمنى التعاون مجددًا مع محمد رمضان، قائلة: "محمد رمضان نجم كبير، وأنا بحترمه وبقدر موهبته والفن اللي بيقدمه، وله جمهور وشعبية في دول كتير مش بس الوطن العربي، وأنا يشرفني أتعاون معاه مرة تانية سواء في الغناء أو التمثيل".وكانت شاهيناز قد علّقت على الانتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كل الفنانين اتهاجموا في البداية، ولكن الموهبة الحقيقية بتفرض نفسها دايمًا والفنان الذكي المجتهد بيثبت وجوده واستمراريته وحب الجمهور، يعني مثلا عبد الحليم اتهاجم في بدايته بس حب الجمهور جعله فنان عظيم والأغاني بتاعته عايشة معانا حتى الآن". (لها)