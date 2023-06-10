خلطات منزلية لتنعيم الكعبين. تعرفي اليها

يقضي معظمنا الكثير من الوقت في العناية بالبشرة، لكن يتم إعطاء أهمية قليلة جداً لأقدامنا، وغالبًا يتم تجاهلها تمامًا.

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ومطبخنا مستودع للمكونات الرائعة ذات الخصائص العلاجية، التي يمكن أن تعالج العديد من المشاكل اليومية، بما في ذلك الكعب المتشقق.الموز:ينطوي الموز على وفرة من العناصر الغذائية، التي تحتوي على فيتامين (A، وB6، وC)، وكلها تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، وترطيبه. والموز مرطب طبيعي، يحافظ على ترطيب القدمين، ويمنع جفاف الجلد.المكونات:حبتان من الموز الناضج.الطريقة:اهرسي حبتين من الموز الناضج، للحصول على عجينة ناعمة. تجنبي الموز غير الناضج؛ لأنه يحتوي على حمض غير مفيد للبشرة.العسل:يعتبر العسل مطهرًا طبيعيًا، يساعد في التئام القدم المتشققة، كما أنه مرطب جيد للبشرة، ويمنع جفافها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائص العسل المهدئة، أيضًا، على تنشيط البشرة.المكونات:كوب من العسل.ماء دافئ.الطريقة:امزجي كوبًا واحدًا من العسل في حوض من الماء الدافئ. نظفي القدمين في هذا الخليط، ودلكي بلطف لمدة 20 دقيقة، ثم جففي قدميك، وضعي المرطب. افعلي هذا بانتظام قبل الذهاب إلى الفراش لبضعة أسابيع.الزيت النباتي:يمتص الجلد زيوت الطهي بسهولة، وتمتلئ الزيوت النباتية بالعناصر الغذائية، التي تشمل فيتامين (A، وD، وE)، وكلها تعمل على تجديد الجلد، وتعالج الكعب المتشقق عن طريق تكوين خلايا جديدة.الطريقة:نظفي قدميك، وجففيهما جيدًا. ثم وزعي - بلطف - طبقة سميكة من الزيت النباتي، تغطي كعبيك وأصابع قدميك. ارتدِي جورباً نظيفاً ومريحاً، واتركيه طوال الليل. كرري هذا، يوميًا، قبل الذهاب إلى الفراش؛ لعلاج تشقق الكعب.فازلين.. وعصير ليمون:الخصائص الحمضية لليمون، عندما تقترن بتأثير الفازلين المرطب، تسهّل إزالة الجلد الجاف وتشقق القدمين.المكونات:ملعقة صغيرة من الفازلين.4 - 5 قطرات من عصير الليمون.ماء دافئ.الطريقة:انقعي قدميك في ماء فاتر لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيهما وجففيهما. بعدها، امزجي ملعقة صغيرة من الفازلين، وبضع قطرات من عصير الليمون. ضعي هذا الخليط على كعبيك، وأجزاء أخرى من القدمين جيدًا. ارتدِي جورباً صوفياً طوال الليل، ثم اغسليهما.دقيق الأرز والعسل والخل:يعمل دقيق الأرز كمقشر طبيعي مذهل، إذ يساعد على إزالة الخلايا الميتة، ويغذي البشرة. يضاف العسل كمطهر طبيعي يعالج القدم المتشققة، والخل حمض خفيف يعمل على ترطيب الجلد الجاف والميت، ما يجعله سهل التقشير.المكونات:ملعقتان كبيرتان من طحين الأرز.ملعقة صغيرة من العسل.5 - 6 قطرات من الخل.الطريقة:اصنعي مقشرًا عن طريق خلط جميع المكونات لتشكيل عجينة سميكة. انقعي قدميك في ماء فاتر لمدة 10 دقائق، ثم جففيهما، وافركيهما برفق باستخدام الخليط لإزالة الجلد الميت. كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع.عالجي قدميك بإعطائهما المزيد من الاهتمام والرعاية، وابدئي بترطيبهما مرتين على الأقل في اليوم، وابحثي عن المرطبات التي تحتوي على عوامل تليين الجلد، مثل: اليوريا، أو حمض الساليسيليك، أو حمض ألفا هيدروكسي، التي قد تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة. (زهرة الخليج)