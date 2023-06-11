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المرأة

الجوارب الملونة السميكة موضة صيف 2023.. كيف ترتديها؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 02:00
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من المعروف أنّنا نرتدي الجوارب في الشتاء، لكن ارتداء الجوارب السميكة الملونة أو المطبّعة في صيف 2023، سيكون أمراً جديداً وغيرَ مألوف؛ فهل أنت جاهزة لتجربة هذه الصيحة؟

هناك 4 طرق لتتمكني من تنسيق الجوارب الملونة هذا الصيف.
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1- اعتمدي جوارب FishNet في الأعراس
 
حذاء مع جوارب شبك


استعانت دار بالي Bally للأحذية الصيفية بجوارب سوداء أو عاجية، على شكل شباك مطعمة بحبيبات من الكريستال أحياناً؛ فرأينا الجوارب السوداء مع الصنادل المفتوحة الملونة.. ارتدي هذا الطابع مع فساتين السهرة، أو التنانير القصيرة في المناسبات الراقية.


2- الجوارب الزاهية مع البدلات
 
بول كوستيلو Paul Costelloe


اعتمدت دار بول كوستيلو Paul Costelloe تاييرات وفساتين على شكل معاطف، مزدانة بطبقات صغيرة من الكشاكش، بألوان مرحة حيوية كالأصفر والأحمر، ونسقت معها جوارب من المطاط السميك، التي تُذكرنا بثمانينات القرن الماضي، ولكنها اعتمدتها مع صنادل بكعب ودج Wedge مريح وعالٍ في الوقت نفسه.. كما يمكنك ارتداء الجوارب الفاقعة القصيرة مع الصنادل.
 
3- الجوارب المزدانة برسوم مع الحرير
 
كرونتالر وستوود Kronthaler Westwood


بدورها اعتمدت دار كرونتالر وستوود Kronthaler Westwood الجوارب الشفافة المطبّعة برسوم بيضاء، ونسقتها مع أحذية الكاحل Ankle Boots العالي والرفيعة.

4- الجوارب الطويلة التي تمتد حتى الخصر
 
                 فاكيرا Vaquera

 
أما بالنسبة لدار فاكيرا Vaquera فلقد أعادتنا إلى التسعينات وإلى الأزياء المدرسية، التي كانت تفرض الجوارب الطويلة السميكة مع التنانير القصيرة ذات الخصر المنخفض والكنزات العملية، ولكن الجديد، هي الجوارب الطويلة التي جعلتها تظهر عند الخصر تحت السراويل، في سابقة جديدة لهذا الموسم.
5- الجوارب المفتوحة عند الأصابع مع حذاء البلاتفورم
 
 
جيتروا Jitrois


بدورها تلاعبت دار جيتروا Jitrois بعنصري الحرارة والبرودة؛ فمزجت بين المعطف بألوان الباستيل مع زي بلون الأزرق الباستيل Icy Blue، ونسقت الجوارب المطاطية اللامعة المفتوحة عند الأصابع، مع صندل بكعب عالٍ أبيض من نوع Spaghetti Strap.
 
 
كما نسّقت مع التنورة الميني السوداء والكروب البيضاء، الجوارب الفوسفورية اللامعة المفتوحة عند الأصابع، والتي اعتمدت الحذاء الأبيض المفتوح والعالي.. لقد جاءت هذه الجوارب المفتوحة حلاً مثالياً للواتي يردن اتباع صيحة الجوارب السميكة في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. (سيدتي)
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