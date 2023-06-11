الفنانة الشابة تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد.. شعر قصير ولون مميز (صور)

تخوض هيا عبد السلام اولى تجاربها عبر شاشة منصة "نتفليكس" من خلال مسلسل بعنوان "محامية الشيطان".

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وقبل أيام، أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن قرب موعد مسلسلها الكويتي الجديد بعد نجاح تجربة مسلسل "الصفقة " الذي عرض عبر شاشة المنصة قبل شهور. وقبل أيام، أعلنت منصة نتفليكس العالمية عن قرب موعد مسلسلها الكويتي الجديد بعد نجاح تجربة مسلسل "الصفقة " الذي عرض عبر شاشة المنصة قبل شهور.

والمسلسل الجديد الذي ينتمي لعالم دراما الإثارة والتشويق سيكون التجربة الأولى لهيا عبد السلام عبر شاشة المنصة تحت عنوان "محامية الشيطان"، على أن يكون عرض حلقاته في 13 تموز المقبل.



وقد قامت هيا بتغيير اللوك الخاص بها، حيث لجأت لتقصير شعرها وتغيير لونه للأسود الداكن حيث يتناسب مع شخصيتها ضمن الأحداث حيث تجسد شخصية محامية.

وضمن الأحداث تدافع عن رجل متهم بقتل زوجته ويجسده علي كاكولى الذي حقق نجاحاَ واسعاَ بأغنيته الاخيرة "مسحته بأستكية " باالهجة المصرية حيث حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب فور طرحها، والمسلسل من تأليف فاطمة العامر وإخراج عصام عبد الحميد. (نواعم)