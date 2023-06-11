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المرأة

السائل أم البودرة.. أيهما أفضل؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:00
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يقول خبراء التجميل إنه من النصائح المهمة والذهبية؛ لمنع تكتل المكياج وتطبيق مكياجٍ رائع، أنه يجب وضع الكريم والمنتجات السائلة قبل البودرة، ويؤكدون أيضاً أنه يجب تطبيق المنتجات البودرة في النهاية مع التركيز على منطقة (T)، لتجنب أن تبدو جافة ومسطحة.
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لكن هناك اتجاهٌ جديد يتمرد على تلك "القاعدة الذهبية"، ويقترح القيام بتطبيق المنتج البودرة قبل السائل، ويؤكد أصحابها أن هذه الطريقة جيدة بشكل خاص لمن لديهن بشرة دهنية، ومن المفترض أن تمنح البشرة لمسة نهائية غير لامعة، تدوم لفترة أطول من وضع السائل قبل مكياج البودرة.
 
ويبين هذا الاتجاه أن السبب في تطبيق المكياج بهذا الترتيب، هو أن البودرة سوف تملأ المسام، ما يمنح بشرتك مظهرًا أكثر نعومة، ولأنها أيضاً تقنية رائعة للتحكم في الزيت الموجود بالبشرة الدهنية.

 
ولتحسين مظهر مكياجك مع كل القواعد الذهبية الموجودة في عالم المكياج، فإنه يمكنكِ التمسك بتطبيق السائل قبل البودرة، أو يمكنكِ الخروج عنها واختبار البودرة قبل السائل، إلا أنه وبغض النظر عن تقنية وضع كريم الأساس، التي تستخدمينها للحصول على تغطية كاملة، فإن البدء بوجه نظيف ورطب أمر حيوي.
 
ويوضح الخبراء أنه يمكن أن ينفصل المكياج، عندما لا يتم تحضير البشرة بشكل صحيح، باستخدام مرطب وبرايمر يعملان مع نوع البشرة المحدد.
 
نصيحة أخرى، يمكن أن تساعد في تعزيز مظهرك، هي ببساطة قضاء بعض الوقت عند وضع مكياجك، إذ يمكن أن يعمل تسريع تطبيق منتجات التجميل على إزاحة المنتج الموجود، كلما قمتِ بتطبيق منتجٍ آخر. وإلى جانب ذلك ستفقدين بعض الفوائد، ويمكن أن تحدث فوضى عند محاولة وضع المكياج؛ لأنه لن يلتصق جيداً بالجلد.

 
ويختلف كريم الأساس البودرة عن السائل، بحسب نوع البشرة، إذ يؤكد خبراء التجميل أنه في حال كانت بشرتك دهنية، فإن أفضل ما يمكنكِ استخدامه هو كريم الأساس البودرة، حيث إن إحدى أعظم مزاياه هي أنه يمتص كل تلك الزيوت الموجودة على وجهك، والتي من شأنها أن تعمل على سد مسامك، وتتسبب في ظهور البثور.
 
أما في حالة البشرة الجافة، فإن أفضل ما يمكنكِ وضعه هو كريم الأساس السائل، لأن ذلك سيساعد في إضافة الزيوت مرة أخرى إلى البشرة، إلى جانب أنه يحتوي على مواد كيميائية، وفيتامينات، تساعد في منع البشرة من الجفاف. (زهرة الخليج)
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