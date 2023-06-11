إليكِ 5 طرق لتربية فتى قوي الشخصية

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كل أم ترغب أن يكون ابنها قوي الشخصية، يستطيع حماية حدوده دون عنف أو عصبية، وهو هدف مهم يمكنكِ تحقيقه، ولكن يحتاج إلى بذل الجهد في تربية طفلك.1- اشرحي لطفلك معنى الحزم وأهميتهحتى يكون طفلك قوي الشخصية، يحتاج أن يكون حازماً، وهو ما يبدأ عبر تعليم الطفل ما هو الحزم، وأهميته، وكيف يكون حازماً، بحيث يدافع عن نفسه دون اللجوء لطرق همجية أو غير حكيمة مثل الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو الصراخ.2- درّبي طفلك على أن يكون له رأيضعي أمام طفلك اختيارات حتى يقرر بنفسه، ويكتشف تفضيلاته، وإذا كان رد طفلك "لا أعلم"، اطلبي منه التفكير في تفضيلاته، وأن يقول رأيه بصراحة ودون خوف أو قلق، مع الوقت سوف يعلم طفلك أن لديه تفضيلات، وأن عليه التصريح عن تفضيلاته أو رفضه بشجاعة وصراحة.3- احترمي قرارته واختياراتهبعد منح طفلك الفرصة في الاختيار، عليكِ احترام اختياراته دون محاولة قمعه أو السيطرة عليه، حتى لو كان اختيار طفلك غير جيد من وجهة نظرك، تأكدي أن حتى القرار الخاطئ خطوة في مسار تعليمه وتطور شخصيته.4- كوني حازمة وقوية الشخصية مع طفلكيجب أن تكوني حازمة فيما يتعلق بأمان وصحة طفلك، أو مساره الأكاديمي، أي القرارات التي تؤثر على مستقبل طفلك، وعن طريق الحزم مع طفلك، سوف يتعلم طفلك أهمية الحزم وقوة الشخصية.5- كوني قدوة لطفلككما تطلبين من طفلك أن يكون حازماً وقوي الشخصية مع الآخرين، يجب أن يراكِ وأنتِ تحمين حدودك بحزم، وتمنعين الآخرين من التعدي على خصوصيتك بقوة وحكمة. أنتِ أهم قدوة في حياة طفلك، فكوني قدوة حسنة عبر تقديم نموذج إيجابي في الحزم وقوة الشخصية. (نواعم)