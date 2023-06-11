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المرأة

حماية الشعر صيفاً.. كيف تختارين أفضل المنتجات؟

Lebanon 24
11-06-2023 | 14:00
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عندما نفكر في الحماية من أشعة الشمس، نتوجه مباشرة إلى واقي الشمس الخاص بالبشرة، بينما تتجاهل الكثيرات منا حقيقة أن فروة رأسنا وشعرنا يحتاجان أيضاً إلى وقاية من الأشعة فوق البنفسجية، فهما عرضة لأضرار أشعة الشمس، مثل: حروق الشمس وتغير اللون، كأي جزء آخر من الجسم يتعرض للأشعة الضارة.
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كيف تختارين منتجات حماية الشعر صيفاً؟

1. المكونات التي يجب البحث عنها في واقي الشمس للشعر:

مثل واقيات الشمس للجسم والوجه، تحتوي واقيات الشمس لفروة الرأس والشعر، أيضاً، على مزيج متنوع من العناصر. فعندما يحتوي المنتج على مكونات، مثل: أوكتيل ميثوكسي سينامات، وسيناميدو بروبيل تريمونيوم كلوريد، وبنزوفينون -3، وبنزوفينون -4، والكواترنيوم -95، وبروبيلين غليكو، فكل هذه مكونات جيدة للشعر، وتعمل على صدّ الأشعة فوق البنفسجية وتحمي الشعر، داخل المسبح أو خارجه.

كما ينصح أطباء الجلدية باستخدام منتجات تتضمن أكسيد الزنك كمكون نشط أساسي، مع الانتباه للمنتجات التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو مرشح شائع للأشعة فوق البنفسجية في واقيات الشمس للرأس والوجه، لكنه مرتبط بالإصابة بـ«الثعلبة الليفية»، لذلك حاولي تجنب الاعتماد على هذه المنتجات.

وبغض النظر عن نوع واقي الشمس الذي تختارينه، تأكدي من أنه يحتوي على عامل حماية من الشمس يبدأ من 30، أو يحمل علامة واسعة الطيف، بالإضافة إلى تركيبته المقاومة للماء، لحماية قوية من الأشعة فوق البنفسجية.

2. منتجات تحتوي على بخاخ سهل الاستخدام والتوزيع:

اعتماداً على طول شعركِ، يجب عليك اختيار واقيات الشمس للشعر مع التركيبات والقوام الأكثر ملاءمة لكِ. على سبيل المثال: صاحبات الشعر القصير يمكنهن الاعتماد على «لوشن الحماية من الشمس»، الذي يطبق على الشعر وفروة الرأس مباشرة، بينما الفتيات صاحبات الشعر الطويل، يفضل لهن استخدام المنتجات ذات البخاخ، التي توزع المنتج بالتساوي على الشعر وفروة الرأس.

كما عليكِ اختيار المنتجات الخفيفة الوزن والمريحة في الحمل، لسهولة حملها معكِ على الشاطئ، أو في حقيبة العمل أو النادي، خلال أيام الطقس الحارة للغاية، لإمكانية إعادة التطبيق أكثر من مرة على مدار اليوم. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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