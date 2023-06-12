ممثلة شهيرة تثير ضجة بإطلالاتها الغريبة.. نحافة مفرطة (صور)

أثارت النجمة سماح أنور قلق جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها مجموعة صور عبر حسابها في "فيسبوك"، ظهرت فيها بملامح مختلفة.



وتساءل جمهور سماح عما إذا كانت الصور خاضعة لتقنية الفوتو شوب، أم أنها فعلاً تمر بأزمة صحية، حيث ظهرت في الصور بنحافة مفرطة غيّرت ملامحها تماماً، وهو ما أقلق جمهورها عليها.

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