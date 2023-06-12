ساعة يد تكشف زواج هاندا آرتشيل القريب

Advertisement

تواصل هاندا آرتشيل بطلة "انت إطرق بابي " تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها التركي الجديد "الغريبان" امام بوراك دينيز بعد تعاونهما سويًا قبل سنوات في مسلسل "حب لا يفهم بالكلام" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.ورغم بداية تصويرها لعملها الجديد، إلا أن أخبار هاندا العاطفية ما زالت تتصدر تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.ساعة ثمينةفقد نشرت إحدى المواقع الإلكترونية التركية خبر خاص بهاندا آرتشيل وحبيبها رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي بعد أن أهداها ساعة يد باهظة الثمن لإحدى أشهر العلامات العالمية، وأكدت المواقع التركية أن خبر زواجهما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. (نواعم)