5 نصائح تعزز الحب والتفاهم بين الزوجين.. ما هي؟

الحفاظ على الحب والتفاهم بين الزوجين يحتاج إلى بذل مجهود، فسنوات الزواج الطويلة، وكثرة المسؤوليات والضغوط على الزوجين، من الأسباب الكافية لنقص المشاعر وتدني مستوى التفاهم والانسجام بينهما، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على تعزيز الحب والتفاهم مع زوجك.. فما هي تلك النصائح؟

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1- قدمي له شيئاً رومانسياً كل يوم

الأشياء الرومانسية لا تتطلب بالضرورة وقتاً أو تكاليف باهظة، فقد تكون رسالة نصية كافية لتقديم جرعة رومانسية يومية لزوجك.

ابحثي عن أفكار بسيطة وسهلة التنفيذ حتى تتمكني من تقديم الرومانسية لزوجك كل يوم في صورة هدية أو خدمة أو حتى كلمات لطيفة.



2- احترمي مشاعره واحتياجاته

أياً كانت رغبات زوجك واحتياجاته ومشاعره، لا تقللي منها أو تسخري منها أبداً، بل عليكِ احترامها، والسعي نحو تلبيتها وتحقيقها حتى يشعر بالرضا والسعادة والتقدير.



3- صارحي زوجك باحتياجاتك ومشاعرك

كما تحترمين رغبات زوجك واحتياجاته ومشاعره، يجب أن يفعل هو نفس الشيء، ولكن الخطأ الذي تقع فيه الكثير من الزوجات هو توقع أن الزوج سوف يدرك احتياجات زوجته دون أن تخبره هي. والحقيقة أن زوجك بشر، لن يستطيع قراءة أفكارك أو تخمين احتياجاتك، لذا صارحيه بمشاعرك وباحتياجاتك، لا تخجلي منه ولا تترددي في مصارحته، ولكن اختاري الوقت المناسب للحديث، والكلمات التي تعبر عن مشاعرك بصدق ولطف.



4- سيطري على انفعالاتك

من السهل الاستسلام للعصبية والانفعال عندما تتعرضين للاستفزاز، ولكن يجب أن تكوني حكيمة وناضجة، ولا تسمحي لمشاعرك بالتحكم في ردود أفعالك. حافظي على هدوئك، وسيطري على انفعالاتك كي تتمكني من التعامل مع زوجك في أوقات الخلاف دون أن تقللي من احترامه أو تتفوهي بكلمات تشعل الموقف.



5- اظهري لزوجك الامتنان

لا تستقبلي خدمات زوجك باعتبار أنها أمر طبيعي ومسلّم به، إذ أنه سيشعر بالإحباط ولن يتحمس لبذل الجهد من أجلك ومن أجل الأسرة. اظهري لزوجك الامتنان وعبري عن شكرك له وتقديرك لوجوده حتى عندما يقوم بأبسط الواجبات، سوف يشعر بالتقدير والرضا، ويسعى لبذل المزيد من الجهد بحماس لأنه يتلقى التقدير.