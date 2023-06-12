5 عادات خاطئة تفسد العلاقة الحميمة.. تجنبيها دائماً

تساهم العلاقة الحميمة المستقرة بشكل كبير في سعادة الزوجين ونجاح الزواج، لذا يجب الاهتمام بالعوامل التي تؤدي إلى علاقة حميمة جيدة، وأيضاً تجنب الأخطاء التي تفسد العلاقة الحميمة.



وفي ما يلي قائمة بالعادات الخاطئة التي تفسد العلاقة الحميمة:

1- الاستسلام لروتين مكرر



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2- عدم الحفاظ على خصوصية غرفة النوم العلاقة الحميمة تحتاج إلى التجديد باستمرار حتى لا تصبح مملة ويفقد الزوجان الشغف والحماس، وبعض الأزواج يقعون في فخ الاستسلام لروتين مكرر في العلاقة الحميمة، وهو ما يقودهم نحو الفتور.

غرفة النوم لها خصوصية، ولا يجب أن تنتهك هذه الخصوصية عبر السماح للأطفال باللعب أو النوم فيها، أو السماح بالعمل الوظيفي داخلها، أو حتى تناول الطعام داخل غرفة النوم، فكل تلك الممارسات تؤدي إلى غرفة نوم فوضوية، وهو ما يؤثر على جودة العلاقة الحميمة.

حافظي على خصوصية غرفة نومك عبر عدم السماح للأطفال بدخولها، وعدم السماح بالعمل فيها أو بالأجهزة الذكية، مع الحرص على تنظيف وترتيب الغرفة، وتعطيرها وفرشها بالمفروشات الفاخرة، حتى تشجع الزوجين على العلاقة الحميمة.



3- التوقف عن العلاقة الحميمة لفترات طويلة

العلاقة الحميمة يجب أن تكون بمعدل جيد حتى يشعر الزوجان بالرضا، وهو ما يهمله بعض الأزواج بحجة ضيق الوقت وكثرة المسؤوليات والضغوط، وبالتالي يتوقف الزوجان عن ممارسة العلاقة الحميمة لفترات طويلة، وهو ما يؤثر على طبيعة العلاقة الزوجية، ويقلل الانسجام والتفاهم بين الزوجين.



4- الخجل من الحديث عن العلاقة الحميمة

للوصول إلى علاقة حميمة ناجحة ومرضية، يجب أن يتصارح الزوجان باحتياجاتهما ورغباتهما، وأن يتحدثا بانفتاح وصراحة عن العلاقة الحميمة. أما الخجل من الحديث عن العلاقة الحميمة بين الزوجين، فإنه يسبب سوء التفاهم، وعدم الانسجام، ونقص مستوى الرضا عن العلاقة.



5- الخجل من المبادرة

هذه العادة الخاطئة غالباً ما تحدث من قبل الزوجات، إذ تخجل الزوجة من المبادرة بطلب العلاقة الحميمة من زوجها، في حين أن مبادرة الزوجة أمر طبيعي، ويمكن أن يحدث عبر تلميحات لطيفة وليس بشكل مباشر.