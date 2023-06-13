بعد طلاقها.. الفنانة الشهيرة تتألق بإطلالة صيفية رائعة (صور)

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مجموعة جديدة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة صيفية باهرة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد طلاقها.

وأطلّت بشرى في الصور مرتديةً جمبسوت منقوشاً بالورود وسط نباتات مختلفة وأزهار.

وظهرت في بعض الصور وهي جالسة على كرسي، وفي صور أخرى مستندة إلى جدار حجري، وكتبت في التعليق على إطلالتها: "كن متفرداً... ابرز... تألَّق... تلوَّن".







وتُعدّ هذه جلسة التصوير الأولى التي تنشرها بشرى، عقب إعلان انفصالها عن زوجها سالم هيكل الشهر الماضي، بعد مرور ثلاثة أعوام على زواجهما.

وكانت بشرى قد علّقت على الانفصال قائلةً: "نعم الانفصال تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم ونحن ما زلنا أصدقاء". (لها)