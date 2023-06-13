"صديقة عمري".. الفنانة الشهيرة تستعيد ذكريات زفافها بصورة مؤثرة لوالدتها (صورة)

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وعلّقت إيمي على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلة: "الصورة فيها حبايبي، ومليانة حب في عينيهم ليا، ده كان فرحي... ربّنا يرحمهم الغاليين، ويا رب أشوفهم تاني في الجنة مع سمورة حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفة، صديقة عمري، وفي قلبي، بحبك". نشرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، استعادت بها ذكريات زفافها إلى الفنان حسن الرداد.وعلّقت إيمي على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلة: "الصورة فيها حبايبي، ومليانة حب في عينيهم ليا، ده كان فرحي... ربّنا يرحمهم الغاليين، ويا رب أشوفهم تاني في الجنة مع سمورة حبيبي، ربنا يخليكي ليا يا صفصوفة، صديقة عمري، وفي قلبي، بحبك".

يُذكر أن إيمي سمير غانم تغيب عن الساحة الفنية لأكثر من أربع سنوات منذ أن قدّمت مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019، لتدخل بعدها في أزمة مرض والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ثم حملها وإنجابها طفلها الأول فادي، لتبتعد تماماً عن الساحة الفنية. (لها)