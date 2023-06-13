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المرأة
بالمايوه وبشعر مُبلل.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على البحر (صور)
Lebanon 24
13-06-2023
|
04:16
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احتفلت مؤخرا الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا في احد المنتجعات البحرية وبحضور زوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو.
وشاركت سيرين متابعيها عبر تطبيق انستغرام بصورٍ من الاحتفال الّذي ظهرت فيه العائلة بملابس البحر وهم يقطعون قالب الحلوى.
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وتألقت سيرين بإطلالة أنثوية جذابة، حيث انهالت تعليقات الجمهور التي أشادت بأناقتها وجمالها هي وابنتها.
وأرفقت سيرين الصور بعبارة توجّهت من خلالها الى ابنتها بيوم مولدها، واصفة إياها بالاميرة وقالت: "العمر كله اميرتي الصغيرة". (البوابة)
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