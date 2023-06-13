Advertisement

المرأة

بالمايوه وبشعر مُبلل.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على البحر (صور)

Lebanon 24
13-06-2023 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1077021-638222522681030073.png
Doc-P-1077021-638222522681030073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت مؤخرا الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا في احد المنتجعات البحرية وبحضور زوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو.

وشاركت سيرين متابعيها عبر تطبيق انستغرام بصورٍ من الاحتفال الّذي ظهرت فيه العائلة بملابس البحر وهم يقطعون قالب الحلوى.
Advertisement

وتألقت سيرين بإطلالة أنثوية جذابة، حيث انهالت تعليقات الجمهور التي أشادت بأناقتها وجمالها هي وابنتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
وأرفقت سيرين الصور بعبارة توجّهت من خلالها الى ابنتها بيوم مولدها، واصفة إياها بالاميرة وقالت: "العمر كله اميرتي الصغيرة". (البوابة)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-06-13
02:00 | 2023-06-13
23:00 | 2023-06-12
16:00 | 2023-06-12
14:00 | 2023-06-12
11:00 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website