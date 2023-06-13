بالمايوه وبشعر مُبلل.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على البحر (صور)

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احتفلت مؤخرا الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا في احد المنتجعات البحرية وبحضور زوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو.وشاركت سيرين متابعيها عبر تطبيق انستغرام بصورٍ من الاحتفال الّذي ظهرت فيه العائلة بملابس البحر وهم يقطعون قالب الحلوى.وتألقت سيرين بإطلالة أنثوية جذابة، حيث انهالت تعليقات الجمهور التي أشادت بأناقتها وجمالها هي وابنتها.