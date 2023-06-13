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المرأة

مصيرها الانتحار.. هذا ما كشفته عائلة الفنانة الشهيرة بعد أزمة تعاطيها المخدرات

Lebanon 24
13-06-2023 | 08:15
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تعيش عائلة الفنانة الأميركية بريتني سبيرز، حالة من القلق، تجاه تصرفات مغنية البوب الشهيرة واحتمالات أن تلقى مصير المغنية آمي وينهاوس التي توفت بسبب التسمم الكحولي وإدمانها.

وكشف طليق بريتني سبيرز، كيفن فيدرلاين، ووالدها، جامي سبيرز، في عدد من المقابلات التي أجريت معهما مؤخراً أنهما يعتقدان أنها مدمنة مخدرات في الوقت الحالي، قد تفقد حياتها جراء ذلك.
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وقال طليق بريتين سبيرز في حديث له مع صحيفة ديلي ميل،"أدعو أن تستفيق بريتني مما هي فيه فالأمر مفزع وهي في النهاية أم أولادي".

وعبر والدها عن قلقه من أن تتعرض ابنته لنفس مصير آمي واينهاوس التي توفيت في عمر السابعة والعشرين بعد تعاطيها المخدرات في منزلها، مشيراً إلى أنه يمكن رؤية الأمر من خلال المقارنة بين الحالة التي كانت عليها بريتني وبين ما صارت إليه الآن.

ولم ترد بريتني سبيرز حتى الآن على ادعاءات والدها وطليقها حول إدمانها المخدرات خاصة بعد أن انتهت وصاية والدها التي استمرت 13 عاماً. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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