25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مصيرها الانتحار.. هذا ما كشفته عائلة الفنانة الشهيرة بعد أزمة تعاطيها المخدرات
Lebanon 24
13-06-2023
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش عائلة الفنانة الأميركية بريتني سبيرز، حالة من القلق، تجاه تصرفات مغنية البوب الشهيرة واحتمالات أن تلقى مصير المغنية آمي وينهاوس التي توفت بسبب التسمم الكحولي وإدمانها.
وكشف طليق بريتني سبيرز، كيفن فيدرلاين، ووالدها، جامي سبيرز، في عدد من المقابلات التي أجريت معهما مؤخراً أنهما يعتقدان أنها مدمنة مخدرات في الوقت الحالي، قد تفقد حياتها جراء ذلك.
Advertisement
وقال طليق بريتين سبيرز في حديث له مع صحيفة ديلي ميل،"أدعو أن تستفيق بريتني مما هي فيه فالأمر مفزع وهي في النهاية أم أولادي".
وعبر والدها عن قلقه من أن تتعرض ابنته لنفس مصير آمي واينهاوس التي توفيت في عمر السابعة والعشرين بعد تعاطيها المخدرات في منزلها، مشيراً إلى أنه يمكن رؤية الأمر من خلال المقارنة بين الحالة التي كانت عليها بريتني وبين ما صارت إليه الآن.
ولم ترد بريتني سبيرز حتى الآن على ادعاءات والدها وطليقها حول إدمانها المخدرات خاصة بعد أن انتهت وصاية والدها التي استمرت 13 عاماً. (نواعم)
المصدر: نواعم
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
Lebanon 24
"دولارات" ستُدفع لهؤلاء في لبنان.. هذا ما تبلغوا به عبر الهاتف!
14:56 | 2023-06-12
12/06/2023 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في بعلبك.. ماذا فعل أحدُ الأشخاص بمتاجر للسوريين؟
Lebanon 24
توترٌ في بعلبك.. ماذا فعل أحدُ الأشخاص بمتاجر للسوريين؟
14:16 | 2023-06-12
12/06/2023 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
كلامٌ عن لقاء باسيل مع اللواء إبراهيم خلال الساعات الماضية.. هذا ما كُشف عنه
13:01 | 2023-06-12
12/06/2023 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في مكانٍ قريب من لبنان.. مبلغ 1.2 مليار دولار يُدفع على "الأسلحة النووية"!
Lebanon 24
في مكانٍ قريب من لبنان.. مبلغ 1.2 مليار دولار يُدفع على "الأسلحة النووية"!
14:00 | 2023-06-12
12/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2023-06-13
فنانة تُهاجم "فانز" إليسا وتصفهم "بالحشرات المضرّة" (فيديو)
05:00 | 2023-06-13
"صديقة عمري".. الفنانة الشهيرة تستعيد ذكريات زفافها بصورة مؤثرة لوالدتها (صورة)
04:16 | 2023-06-13
بالمايوه وبشعر مُبلل.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على البحر (صور)
02:00 | 2023-06-13
بعد طلاقها.. الفنانة الشهيرة تتألق بإطلالة صيفية رائعة (صور)
23:00 | 2023-06-12
5 عادات خاطئة تفسد العلاقة الحميمة.. تجنبيها دائماً
16:00 | 2023-06-12
5 نصائح تعزز الحب والتفاهم بين الزوجين.. ما هي؟
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 17:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 17:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 17:29:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact