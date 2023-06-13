مصيرها الانتحار.. هذا ما كشفته عائلة الفنانة الشهيرة بعد أزمة تعاطيها المخدرات

تعيش عائلة الفنانة الأميركية بريتني سبيرز، حالة من القلق، تجاه تصرفات مغنية البوب الشهيرة واحتمالات أن تلقى مصير المغنية آمي وينهاوس التي توفت بسبب التسمم الكحولي وإدمانها.



وكشف طليق بريتني سبيرز، كيفن فيدرلاين، ووالدها، جامي سبيرز، في عدد من المقابلات التي أجريت معهما مؤخراً أنهما يعتقدان أنها مدمنة مخدرات في الوقت الحالي، قد تفقد حياتها جراء ذلك.

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