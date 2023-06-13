إليكِ 5 نصائح تعزز الحب والتفاهم بين الزوجين

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هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على تعزيز الحب والتفاهم مع زوجك، ومنها.1- قدمي له شيئاً رومانسياً كل يومالأشياء الرومانسية لا تتطلب بالضرورة وقتاً أو تكاليف باهظة، فقد تكون رسالة نصية كافية لتقديم جرعة رومانسية يومية لزوجك.ابحثي عن أفكار بسيطة وسهلة التنفيذ حتى تتمكني من تقديم الرومانسية لزوجك كل يوم في صورة هدية أو خدمة أو حتى كلمات لطيفة.2- احترمي مشاعره واحتياجاتهأياً كانت رغبات زوجك واحتياجاته ومشاعره، لا تقللي منها أو تسخري منها أبداً، بل عليكِ احترامها، والسعي نحو تلبيتها وتحقيقها حتى يشعر بالرضا والسعادة والتقدير.3- صارحي زوجك باحتياجاتك ومشاعرككما تحترمين رغبات زوجك واحتياجاته ومشاعره، يجب أن يفعل هو نفس الشيء، ولكن الخطأ الذي تقع فيه الكثير من الزوجات هو توقع أن الزوج سوف يدرك احتياجات زوجته دون أن تخبره هي. والحقيقة أن زوجك بشر، لن يستطيع قراءة أفكارك أو تخمين احتياجاتك، لذا صارحيه بمشاعرك وباحتياجاتك، لا تخجلي منه ولا تترددي في مصارحته، ولكن اختاري الوقت المناسب للحديث، والكلمات التي تعبر عن مشاعرك بصدق ولطف.4- سيطري على انفعالاتكمن السهل الاستسلام للعصبية والانفعال عندما تتعرضين للاستفزاز، ولكن يجب أن تكوني حكيمة وناضجة، ولا تسمحي لمشاعرك بالتحكم في ردود أفعالك. حافظي على هدوءك، وسيطري على انفعالاتك بحيث تتمكني من التعامل مع زوجك في أوقات الخلاف دون أن تقللي من احترامه أو تتفوهي بكلمات تشعل الموقف.5- اظهري لزوجك الامتنانلا تستقبلي خدمات زوجك باعتبار أنها أمر طبيعي ومسلّم به، سوف يشعر بالإحباط ولن يتحمس لبذل الجهد من أجلك ومن أجل أسرتكم. اظهري لزوجك الامتنان وعبري عن شكرك له وتقديرك لوجوده حتى عندما يقوم بأبسط الواجبات، سوف يشعر بالتقدير والرضا، ويسعى لبذل المزيد من الجهد بحماس لأنه يتلقى التقدير.