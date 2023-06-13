الصبر مهارة يجب تدريب طفلك عليها منذ الصغر حتى ينشأ سوياً وصبوراً ويتمتع بالهدوء والحكمة في ردود أفعاله.
وفيما يلي 5 طرق لتشجيع طفلك الدارج على الصبر.
1- امدحي طفلك عندما يصبر
بدلاً من التركيز على سلوك طفلك عندما يفقد صبره، ركزي على سلوكه الجيد عندما يتمكن من ضبط نفسه والتمتع بالصبر. كلما صبر طفلك امدحيه حتى يشعر بالحماس تجاه سلوكه الجيد، ويكرره.
2- التزمي بالإطار الزمني المتفق عليه
عندما تطلبي من طفلك الصبر لفترة محددة، خمس دقائق مثلاً، فالتزمي بالإطار الزمني المتفق عليه مع طفلك حتى لا يشعر بالإحباط من الصبر. وتذكري دائماً أن الطفل سريع الملل والإحباط، فحافظي على وعودك له مهما كانت بسيطة.
3- درّبي طفلك على الصبر عبر التأخير المتعمد
لا تنتظري حتى تكوني بحاجة إلى صبر طفلك حتى تعلميه الصبر، بل استغلي الأوقات العادية لتدريبه على الصبر عبر التأخير المتعمد، واطلبي منه الصبر، وبالتالي عندما تتعرضين لموقف يستدعي الصبر، سوف يصبر طفلك لأنه معتاد على هذا السلوك الحميد.
4- استخدمي وسائل بصرية لتشجيع طفلك على الصبر
الوسائل البصرية أفضل الطرق التعليمية للطفل الدارج، فاستخدمي وسائل بصرية مثل الجداول الملونة أو منبه ملوّن، أو ملصقات مرحة، لتشجيع طفلك على الصبر.
5- كوني قدوة لطفلك
أنتِ أهم نموذج لطفلك، فكوني نموذجاً إيجابياً، احرصي على أن تكوني صبورة مع طفلك، وأن يراكِ طفلك تتمتعين بالصبر مع الآخرين، وبالتالي سوف يرغب في محاكاة سلوكك الجيد، ويتحمس لأن يكون صبوراً مثلك. (نواعم)