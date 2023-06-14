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المرأة
تحذير للنساء.. دوام العمل الليلي قد يدمّر فرصك في الإنجاب
Lebanon 24
14-06-2023
|
14:00
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حذّرت دراسة حديثة من أن 4 أسابيع فقط من العمل بنظام الدوامات المختلفة، يمكن أن تعطل الساعات البيولوجية للنساء وتؤثر سلباً في خصوبتهن وتحرمهن من الإنجاب.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن العمل بنظام الورديات المختلفة بين الليل والنهار، يمكن أن يتداخل مع إيقاع الجسم اليومي، ويتضمن التغيرات الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتبع دورة مدتها 24 ساعة استجابة لتغيرات الضوء.
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وتنظم هذه الساعات الداخلية العديد من الوظائف والعمليات البيولوجية، مثل دورة النوم والهضم وتدفق الهورمونات والتكاثر، التي يمكن أن تتعطل بسهولة بسبب التعرض للضوء غير المناسب، مثل الضوء في الليل. (لها)
المصدر: لها
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