إليكِ 4 نصائح لاحتواء الخلافات الزوجية

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الخلافات واردة الحدوث بين أي زوجين، والمهم هو احتواء الخلافات حتى لا تزداد حدة ويشتعل الموقف ويتحول إلى معركة بين الزوجين.عندما يحدث خلاف بينك وبين زوجك، اتبعي النصائح التالية لاحتوائها.1- حاولي الحفاظ على هدوئكالانفعال وعدم السيطرة على ردود أفعالك سوف يحوّل الخلاف إلى مشكلة كبيرة يصعب السيطرة عليها، لذا من المهم الحفاظ على هدوئك عندما يحدث خلاف بينك وبين زوجك.يمكنكِ الحفاظ على هدوئك عبر أخذ نفس عميق، ومراجعة نفسك قبل إبداء أي رد فعل، أيضاً يمكنكِ الانسحاب إلى مكان خاص حتى تستعيدي هدوءك وتصبحين أكثر سيطرة على انفعالاتك.2- لا تستخدمي أسلوب اللوم وإلقاء الاتهاماتمن أسهل الأساليب التي يتبعها البعض للانتصار في الخلاف، هو لوم الطرف الآخر أو إلقاء الاتهامات عليه دون دليل أو منطق، فقط بهدف الانتصار اللفظي المؤقت.إلا أن الانتصار بهذا الأسلوب هو انتصار مؤقت ووهمي، فهو يسبب الضغينة بين الزوجين، ويؤدي لفجوات في العلاقة بينهما، قد لا يمكن إصلاحها في المستقبل. لذا احرصي على عدم استخدام أسلوب اللوم وإلقاء الاتهامات عندما يحدث خلاف بينك وبين زوجك.3- فكري بطريقة منظمة وإيجابيةبدلاً من التركيز على السلبيات في الموقف الحالي، فكري بطريقة منظمة وإيجابية عن طريق كتابة الخيارات المتاحة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يرضي كل منكما. الطريقة المنظمة الإيجابية تساهم بشكل كبير في حل الخلافات أو على الأقل احتوائها وتحجيمها.4- استعيني باستشاري علاقات زوجيةإذا لزم الأمر، استعيني باستشاري علاقات زوجية يساعدك على تنظيم أفكارك والسيطرة على مشاعرك والتعامل بحكمة ونزاهة مع الخلافات الزوجية. (نواعم)