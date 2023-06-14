الفنانة المعروفة تمرّ بوعكة صحية.. ماذا كشفت عن مرضها؟

كشفت الفنانة أُلفت عمر عن تعرّضها لوعكة صحية في الفترة الماضية، موضحة أنها مرت بفترة عصيبة بسبب الضغوط التي عانتها في الوسط الفني.



وكتبت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "صباح الفل لما كتير سألوني إيه اللي حصللي قلت أقولكم. طلع عندي كسل في الغدة الدرقية نتيجة حرق الأعصاب والدم في الشغلانة دي، والغدة بتعصّبك وبتحجز المية تحت الجلد وبتعطل الحرق في الجسم مهما عملت دايت مش هتخس وترجع زي ما كنت".

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وأضافت: "الحل جيم طول الوقت على الأقل أربعة أيام في الأسبوع، دايت أكل وشرب حاجات معينة تزوّد الحرق وتهدى خالص وتعيش بأعصاب باردة اللي يحصل يحصل... وفعلاً النجاح والبريق ليه وقته والأرزاق بيد الله... مهما كنت شايفه نفسي شاطرة وبستاهل".

واختتمت أُلفت عمر حديثها قائلةً: "عملت كده وخلال ثلاثة أسابيع لشهر كانت دي النتيجة ولسّه بكمل... دعواتكم إن شاء الله أقدر أكمّل من غير قلق... مش مستاهلة... صحتك بالدنيا".