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المرأة

تشققات القدمين.. أزمة تتفاقم في الصيف وهذه علاجاتها

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:00
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لتكتمل إطلالة المرأة في الصيف، لا بد لها من الاعتناء ببشرة القدمين التي عادة ما تصاب بالجفاف بسبب انتعال الأحذية غير المناسبة، فضلاً عن أسباب أخرى. 
ما هي أسباب تشقق القدمين، طرق العلاج المتاحة والنصائح التي يسديها خبراء العناية لحماية بشرة القدمين من الجفاف والتشققات طوال فصل الصيف.
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أسباب تشقق القدمين
بالرغم من أن تشقق القدمين من المشاكل الشائعة والبسيطة، إلا أن إهماله قد يؤدي إلى مضاعفات، خاصة وأنه قد يكون أحد العوارض الإصابة ببعض الأمراض...    

الإصابة بمرض السكري من أسباب تشقق القدمين ، لأن ارتفاع السكر في الدم وضعف الدورة الدموية يؤديان إلى جفاف الجلد وتشققه، وقد يتفاقم الأمر إلى حدوث نزيف في الكعبين.
الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد التأتبي، الصدفية...
قصور في الغدة الدرقية.
الإصابة بأمراض الكلى.
السمنة.
الحمل.
العدوى الفطرية.
المشي حافية القدمين.
الوقوف لساعات طويلة.
الاستحمام لفترة طويلة بالماء الساخن.
إنتعال الأحذية الضيقة. 
العوامل المناخية، مثل البرودة الشديدة، درجات الحرارة المرتفعة، الرطوبة....
كيفية الوقاية من تشقق القدمين 
الترطيب اليومي، خاصة بعد الاستحمام. 
إستخدام حجر الخفاف مرة في الأسبوع لتقشير القدمين وإزالة خلايا الجلد الميت والمتقشر.
إنتعال الأحذية المغلقة والابتعاد عن الصنادل.
تجفيف بشرة القدمين جيداً بعد غسلها.  والابتعاد عن ارتداء الصنادل والشباشب التي تعرض الجلد للجفاف.
تطبيق بودرة التلك أو النشاء على القدمين، منعاً للرطوبة التي تتسبب بالعدوى والفطريات.
تفحص بشرة القدمين، خاصة اللواتي يعانين من السكري لأنهن أكثر عرضة لتشقق القدمين.
تطبيق كريم واقٍ من الشمس على المناطق المكشوفة من القدمين.
تجنب الوقوف لساعات طويلة.
الإكثار من تناول المياه.
إرتداء الجوارب القطنية خلال النوم. 
شرب الكثير من الماء للمحافظة على رطوبة الجلد.
الاستحمام بالمياه الفاترة بدلاً من الساخنة. 
 
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