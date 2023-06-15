23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بخاتم من "كارتييه"... كايلي جينر تثير شائعات علاقتها بهذا النجم الأميركي (صور)
Lebanon 24
15-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الشائعات تحوم حول علاقة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والنجم الأميركي تيموثي شالاميت، ورغم أن العديد من المصادر نفت أن تكون علاقتهما "جدية"، إلَّا أن الإكسسوارات التي اختارتها جينر قد توحي عكس ذلك.
Advertisement
إذ شاركت كايلي جينر متابعيها في "إنستغرام" فيديوهات وصور لها من داخل طائرتها الخاصة، ظهرت فيها مرتديةً فستانًا صيفيًا من Dôen Stanza، يبلغ سعره 298 دولارًا.
وتزيَّنت "كايلي" بأقراط لؤلؤية من العلامة التجارية العالمية "شانيل"، فيما اختارت خاتم Trinity من "كارتييه" والذي يبلغ سعره 1570 دولارًا.
وتكهن البعض أن باختيار كايلي للخاتم ما هو إلا تلميح لعلاقتها بتيموثي، لاسيما أنه سفير لكارتييه منذ عام 2021.
ويُشار إلى أن تصميم الخاتم المميز يعود لعام 1924، وأصبح رمزًا لعلاقات الحياة الأكثر أهمية في العقود التي تلت ذلك، حسب موقع دار المجوهرات العالمي.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
00:17 | 2023-06-15
15/06/2023 12:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
23:28 | 2023-06-14
14/06/2023 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها أكثر من 800 ألف دولار.. ممثلة سورية تظهر بسيارة "لامبورغيني" في شوارع بيروت شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قيمتها أكثر من 800 ألف دولار.. ممثلة سورية تظهر بسيارة "لامبورغيني" في شوارع بيروت شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-15
15/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يُصاب بـ"خسارة كبرى".. وهذه هي الأدلّة!
Lebanon 24
باسيل يُصاب بـ"خسارة كبرى".. وهذه هي الأدلّة!
06:00 | 2023-06-15
15/06/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
13:52 | 2023-06-15
15/06/2023 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-06-15
تعديل قانون الوصاية بمصر.. استجابة لمسلسل منى زكي
14:00 | 2023-06-15
زوجة كانييه ويست بإطلالة غريبة جداً.. جوارب شفافة ومن دون حذاء! (صور)
05:00 | 2023-06-15
تشققات القدمين.. أزمة تتفاقم في الصيف وهذه علاجاتها
02:00 | 2023-06-15
إيفانكا ترامب تقلد كيت ميدلتون.. هكذا بدت في آخر اطلالة
23:00 | 2023-06-14
الإستحمام نهاراً أو ليلاً.. أيهما أفضل للجسم؟
16:00 | 2023-06-14
الفنانة المعروفة تمرّ بوعكة صحية.. ماذا كشفت عن مرضها؟
فيديو
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 02:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 02:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
16/06/2023 02:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact