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المرأة

بخاتم من "كارتييه"... كايلي جينر تثير شائعات علاقتها بهذا النجم الأميركي (صور)

Lebanon 24
15-06-2023 | 11:00
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لا تزال الشائعات تحوم حول علاقة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والنجم الأميركي تيموثي شالاميت، ورغم أن العديد من المصادر نفت أن تكون علاقتهما "جدية"، إلَّا أن الإكسسوارات التي اختارتها جينر قد توحي عكس ذلك.
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إذ شاركت كايلي جينر متابعيها في "إنستغرام" فيديوهات وصور لها من داخل طائرتها الخاصة، ظهرت فيها مرتديةً فستانًا صيفيًا من Dôen Stanza، يبلغ سعره 298 دولارًا.

وتزيَّنت "كايلي" بأقراط لؤلؤية من العلامة التجارية العالمية "شانيل"، فيما اختارت خاتم Trinity من "كارتييه" والذي يبلغ سعره 1570 دولارًا.

وتكهن البعض أن باختيار كايلي للخاتم ما هو إلا تلميح لعلاقتها بتيموثي، لاسيما أنه سفير لكارتييه منذ عام 2021.

ويُشار إلى أن تصميم الخاتم المميز يعود لعام 1924، وأصبح رمزًا لعلاقات الحياة الأكثر أهمية في العقود التي تلت ذلك، حسب موقع دار المجوهرات العالمي.

المصدر: فوشيا
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