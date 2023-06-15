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المرأة

زوجة كانييه ويست بإطلالة غريبة جداً.. جوارب شفافة ومن دون حذاء! (صور)

Lebanon 24
15-06-2023 | 14:00
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ظهر مغني الراب الأميركي كانييه ويست برفقة زوجته المهندسة الأسترالية بيانكا سينسوري، 28 عاما، خلال تناولهما الغذاء بأحد مطاعم الوجبات السريعة في لوس أنجلوس.

وصدمت بيانكا مصوري الباباراتزي بإطلالتها، بعد خروجها بـ "جوارب شفافة" فقط دون ملابس داخلية أسفلها، ارفقتها مع توب سوداء قصيرة، فيما تخلت عن الحذاء تماما.
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أما كانييه فاعتمد قميص لاعبي البيس بول من Vetements بأكتاف عريضة كان قد ظهر به مسبقا، مع بنطلون ليغينغز ضيق، وحذاء خفيف.
 


وأكدت صحيفة Page Six المعنية بأخبار المشاهير، أن طليقة كانييه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، كانت قد اعتمدت لوك الجوارب الشفافة عام 2017، بحفل توزيع جوائز Fashion Media  لمجلة "ديلي فرونت" في نيويورك، إلا أنها نسقتها آنذاك مع جاكيت جلدي أسود طويل، لتغطية التصميم من الخلف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها بيانكا إطلالة غريبة؛ إذ سبق وأن ظهرت بداية الشهر الحالي بلباس وصفه بعضهم بالـ"صادم" خلال حضورها قداسا في أحد كنائس لوس أنجلوس.


المصدر: فوشيا
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