زوجة كانييه ويست بإطلالة غريبة جداً.. جوارب شفافة ومن دون حذاء! (صور)

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ظهر مغني الراب الأميركي كانييه ويست برفقة زوجته المهندسة الأسترالية بيانكا سينسوري، 28 عاما، خلال تناولهما الغذاء بأحد مطاعم الوجبات السريعة في لوس أنجلوس.وصدمت بيانكا مصوري الباباراتزي بإطلالتها، بعد خروجها بـ "جوارب شفافة" فقط دون ملابس داخلية أسفلها، ارفقتها مع توب سوداء قصيرة، فيما تخلت عن الحذاء تماما.أما كانييه فاعتمد قميص لاعبي البيس بول من Vetements بأكتاف عريضة كان قد ظهر به مسبقا، مع بنطلون ليغينغز ضيق، وحذاء خفيف.