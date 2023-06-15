هل قناع العين يوفر لبشرتكِ فوائد؟

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يعد قناع العين طريقة مريحة لتحسين نومكِ، فقناع عينيكِ لا يحسن نومك فحسب، بل يمكنه أيضاً تحسين بشرتكِ، إليكِ كيف؟كيف يعمل قناع العين على تحسين البشرة؟يقلل الاحتكاك بين بشرتكِ والفراش:الجلد على محيط عينيكِ أرق بعشر مرات من بشرة بقية وجهكِ، ويصبح أكثر حساسية مع تقدمك في العمر، والاحتكاك يؤدي إلى حدوث التهاب حول المنطقة وترققها، ويحدث بعض هذا الاحتكاك بين منطقة العين والفراش أثناء استغراقك بالنوم، وهذا هو سبب أهمية قناع العين، لأنه يحافظ على الجلد حول عينيك آمنًا من الاحتكاك، حتى عندما تتقلبين في سريرك أثناء النوم.يقلل الانتفاخ حول منطقة العين:عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فإن إحدى أكثر العلامات وضوحاً هي الانتفاخ حول عينيكِ، وتسمى هذه الانتفاخات "أكياس العين"، حيث تتراكم السوائل حول أنسجة العين، ما يسبب التورم، لكن في حال استخدام قناع العين، يتم تقليل هذه الأكياس.إن قناع العين يضيف ضغطاً طفيفاً مريحاً لمنطقة عينيكِ لتسهيل النوم، كما أن الضغط المتزايد من قناع العين يساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق تحسين الدورة الدموية، التي بدورها تساعد على الشفاء وتقليل الالتهاب، ما يجعل المنطقة أقل انتفاخاً.شفاء البشرة:حتى الآن، علمنا أن أقنعة العين تساعد على تقليل الاحتكاك والانتفاخ حول العينين، لكن إليكِ شيئاً آخر؛ إذ يساعد قناع العين بشرتكِ على الشفاء، خاصةً عندما تعانين خللاً في هرمون الكورتيزول والميلاتونين، اللذين قد يسببان التوتر والقلق وعدم الدخول في حالة النوم السريع. (زهرة الخليج)