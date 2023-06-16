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المرأة
الفنانة الشهيرة تكشف كيف عالجت نفسها من مرض السكري.. وهذا موقفها من الإنجاب
Lebanon 24
16-06-2023
|
02:00
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كشفت الفنانة المصرية منى هلا عن نجاحها في علاج نفسها من مرض السكري الذي أصيبت به منذ فترة، معلنة أنها اتبعت نظاماً غذائياً استطاعت من خلاله أن تتخطى أزمة مرضها.
وقالت هلا خلال لقاء لها مع الإعلامية سهير جودة ببرنامجها الذي تقدّمه عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنها اعتادت على النظام النباتي في تناول الطعام منذ وقت بعيد، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 39 عاماً، حيث لا تظهر عليها علامات التقدّم في العمر بسبب هذا النظام الغذائي، والذي اختارته رفقاً بالحيوان، لكنها بعد فترة اكتشفت العديد من المميزات الصحية لهذا النظام، حيث قالت: "المعدة استريحت، كان عندي السكر وراح لوحده، والنظام النباتي أثبت علمياً إنه يعمل على وقف مرض السكر والسرطان، النظام ده بيفرق في الحالة النفسية والبشرة والشعر والنوم وراحة الجسم".
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وأضافت أنها تضع الكاز على شعرها لكي تتحسن صحته وينمو بكثافة، لأنها كانت تعاني في بعض الفترات من عدم نمو الشعر في أماكن بالرأس، قائلةً: "في فنانة شعرها كثيف جداً، وقالتلي نصيحة الكاز، وفعلاً هو مفيد للشعر، معلقتين من الكاز الأبيض ومعلقتين من زيت الخروع والزيتون وجوز الهند ويتم خلطها، وبقيت استخدمه دلوقتي كل ثلاثة أسابيع مرة، وأنصح البنات بهذه الوصفة".
وعن الإنجاب، قالت منى هلا: "أنا عندي قناعة إني مش عايزة أخلّف، وجوزي هو كمان مش عايز يخلّف، وكلنا شايفين اللي بيحصل في العالم، أجيب ليه أنا عيال يشوفوا حروب ومجاعات وكوارث طبيعية، بجد مش شايفالها أي لازمة، وأنا مش من أولوياتي يبقى عندي أطفال، ولو شعرت في وقت ما إن لدي رغبة في وجود طفل في حياتي ممكن أتبنى طفل". (لها)
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