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المرأة
سرقة هاتف الفنانة الشهيرة واختراق أرقامها!
Lebanon 24
16-06-2023
|
05:00
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أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر خاصية القصص المصوّرة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن سرقة هاتفها المحمول واختراقه، وحذّرت الجميع من التعامل مع أي رسائل قد تصلهم من خلال رقمها الخاص.
وكتبت غادة قائلة: "فقدت هاتفي وتم اختراقه لفترة من الوقت، إذا كنت قد تلقيت أي شيء من هذا الرقم، فتأكد من أنه ليس أنا ولم أعد أمتلك هذا الرقمِ".
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وفي سياق آخر، قررت إدارة مهرجان "تري كور" الفرنسي للأفلام القصيرة جداً منذ أيام، تكريم غادة عبد الرازق في حفل ختام يوبيله الفضي الذي أقيم في الجامعة البريطانية بمصر.
وعلّقت غادة على التكريم معبّرةً عن تقديرها لإدارة المهرجان الذي تستضيف مصر عروضه للعام الثامن على التوالي.
وقالت إن التكريمات والجوائز مؤشر حقيقي يعرف الفنان من خلاله الطريق الفني السليم الذي اختاره لنفسه، سواء من ناحية الأدوار أو أسلوبه في تقديمها. وأضافت أن التكريم من مهرجان سينمائي له طعم خاص، وأنه سوف يكون دافعاً لها لتقديم المزيد من الأفلام. (لها)
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