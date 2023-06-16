6 طرق لوقاية طفلك من أمراض الصيف

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رعاية طفل أمر صعب، خاصة فيما يتعلق بحمايته من الأمراض والعدوى، تظن الأم أن انقضاء الشتاء جعلها تفلت من أمراض الشتاء المعروفة، ولكن بداية الصيف هي بداية لانتشار أمراض من نوع آخر.تابعي القراءة لتتعرفي على طرق وقاية طفلك من أمراض الصيف.1- لا تعرّضي طفلك للأماكن المزدحمة غير جيدة التهويةفي الصيف تنشط فيروسات الأمراض الجلدية التي تنتشر عبر الجهاز التنفسي، مثل الجديري المائي والحصبة الألمانية، وهي أمراض خطيرة وتجربة صعبة حافظي على طفلك منها عبر عدم تعريضه للأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.2- لا تعرّضي طفلك لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروةقت ذروة الحر، لا يحتمل البالغون أشعة الشمس المباشرة، وقد يسقطون مرضى بسبب ضربة شمس أو الإصابة بالجفاف، ومع الأطفال تتضاعف الخطورة، لذا حافظي على طفلك ولا تسمحي له باللعب في أماكن مفتوحة خلال ساعات الذروة.3- اتخذي تدابير الحماية عند السباحةمعظم الأطفال يمارسون السباحة في الصيف، وعلى الرغم من أنها رياضة مفيدة، إلا أنها سبب رئيسي في انتقال عدوى التهاب الأذن، لذا احرصي على ارتداء طفلك سدادات الأذن عند السباحة، تجنباً للعدوى.4- لا تعرّضي طفلك للتكييف بدرجات منخفضة جداًالتكييف للحفاظ على درجة حرارة مناسبة، وليس لجلب أجواء الشتاء القارس، فلا تخفضي درجة حرارة التكييف كثيراً عندما يتواجد طفلك، حتى لا يكون هناك فرق كبير بين درجة حرارة المنزل والخارج، مما يصيب طفلك بأنفلونزا الصيف. احرصي على أن تكون درجة حرارة التكييف معتدلة.5- اهتمي بنظافة طفلك وأدواته الشخصيةبعض الأمراض التي تنتشر في الصيف مثل الالتهاب الكبدي الوبائي أ، الجديري المائي، الحصبة الألمانية والإنفلونزا، سببها عدم النظافة الشخصية، وتبادل الأدوات الشخصية مع الأطفال الآخرين. وبما أن الوقاية خير من العلاج، حافظي على نظافة طفلك، واحرصي على نظافة أدواته الشخصية وعدم تبادلها مع أطفال آخرين.6- لا تسمحي لطفلك بتناول الطعام المعد خارج المنزلمرض الالتهاب الكبدي الوبائي أ ينتقل بشكل أساسي عبر الطعام الملوث وأدوات الطعام غير النظيفة، لذا لا تسمحي لطفلك بتناول الطعام المعد خارج المنزل، وذلك لضمان نظافة الطعام من جهة، ومن جهة أخرى تضمنين تناول طفلك الطعام الصحي الذي يحافظ على صحته العامة ويعزز مناعته ضد أمراض الصيف. (نواعم)