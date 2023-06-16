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المرأة
نيللي كريم في "ليه لأ 3".. أم مضحية تحل محل طليقها
Lebanon 24
16-06-2023
|
14:00
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كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، تفاصيل شخصة "شيري"، التي تقدمها في الموسم الثالث من مسلسل "ليه لأ"، المقرر بدء عرضه على المنصات الرقمية، اعتباراً من يوم الخميس الاسبوع المقبل.
ويناقش المسلسل قضايا تخص وضع المرأة العربية، منها: قضية الطلاق، والمعاناة التي تواجهها النساء بشكل عام في تربية أولادهن، والحصول على حقوقهن، فضلاً عن فكرة زواج المرأة المطلقة التي لديها أولاد.
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وقالت نيللي، في تصريحات صحافية، إن شخصية "شيري"، موجودة بشكل واقعي في معظم المجتمعات العربية، وأضافت: "تواجه النساء المطلقات العديد من المواقف والتحديات، في سبيل تربية أولادهن، خاصة في ظل عدم حضور والدهم، حيث يركز المسلسل على التضحيات التي تقدمها الأم إلى أولادها على حساب شخصيتها وأحلامها وتطلعاتها، وفي المسلسل نناقش أيضاً فكرة رفض الأبناء زواج والدتهم مرة أخرى".
وأشارت نيللي إلى أن الموسم الثالث من مسلسل "ليه لأ" يحمل عنواناً فرعياً هو "راجل البيت"، بسبب اعتقاد الابن الأكبر أنه أصبح مسؤولاً عن والدته وأشقائه بعد طلاق والديه، ما يؤدي إلى رفض فكرة زواج الأم مجدداً.
ورحبت نيللي بفكرة تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية، التي تعانيها النساء المطلقات، في الأعمال الدرامية، مؤكدة: "من الضروري أن يتفهم المجتمع العربي وضع المرأة المطلقة، والمسؤولية التي تتحملها، خاصة في ظل أن معظم الآباء لا يتحملون مسؤولية أبنائهم بعد الطلاق". (زهرة الخليج)
و
المصدر: زهرة
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