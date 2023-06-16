Advertisement

المرأة

أزمة صحية أجبرتها على الابتعاد عن الغناء.. ماذا كشفت الفنانة عن حالتها؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1078321-638225531640487554.jpg
Doc-P-1078321-638225531640487554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة المصرية هلا رشدي، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لمشكلة في الأحبال الصوتية، أجبرتها على الابتعاد عن الغناء.

وقالت رشدي إنها ستأخذ استراحة طويلة من مهنة الغناء، طالبة من كل شخص يراها ألا يمثل بأنه يتكلم أو يهمس بصوت خافت، لأنها بدورها تسمعه جيدا، مشيرة إلى "التنمر" الذي تعيشه من قبل أصدقائها وعائلتها بسبب مرضها.
Advertisement

وكتبت رشدي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "للتوضيح أنا استراحة طويلة حبتين من الغناء إلى تمام الشفاء إن شاء الله، شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم كده".

وأضافت: "آه صحيح والنبي لما نتقابل في حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش، وأنتوا بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكم، أتكلموا هادي أنا بسمع والله وبعدين كفاية عليا التنمر اللي أهلي وأصحابي بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت".

وتمنت رشدي من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل: "يعني على سيبل المثال عايزين يمشوني بجرس، عشان لما يدورا عليا يلاقوني، وقيسوا على ده حاجات كتير بقى، فى شدوا حيكلم في الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زي البرنس كده وأنتقم منهم كلهم.. بحبكم يا سر السعادة".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-06-16
11:00 | 2023-06-16
08:00 | 2023-06-16
05:00 | 2023-06-16
02:52 | 2023-06-16
02:00 | 2023-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website