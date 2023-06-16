أزمة صحية أجبرتها على الابتعاد عن الغناء.. ماذا كشفت الفنانة عن حالتها؟

كشفت الفنانة المصرية هلا رشدي، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لمشكلة في الأحبال الصوتية، أجبرتها على الابتعاد عن الغناء.



وقالت رشدي إنها ستأخذ استراحة طويلة من مهنة الغناء، طالبة من كل شخص يراها ألا يمثل بأنه يتكلم أو يهمس بصوت خافت، لأنها بدورها تسمعه جيدا، مشيرة إلى "التنمر" الذي تعيشه من قبل أصدقائها وعائلتها بسبب مرضها.

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وكتبت رشدي عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "للتوضيح أنا استراحة طويلة حبتين من الغناء إلى تمام الشفاء إن شاء الله، شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم كده".



وأضافت: "آه صحيح والنبي لما نتقابل في حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش، وأنتوا بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكم، أتكلموا هادي أنا بسمع والله وبعدين كفاية عليا التنمر اللي أهلي وأصحابي بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت".



وتمنت رشدي من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل: "يعني على سيبل المثال عايزين يمشوني بجرس، عشان لما يدورا عليا يلاقوني، وقيسوا على ده حاجات كتير بقى، فى شدوا حيكلم في الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زي البرنس كده وأنتقم منهم كلهم.. بحبكم يا سر السعادة".