5 توابل ممنوعة أثناء الحمل.. إكتشفي البدائل الصحيّة

يتوجب على النساء الاستفسار من الطبيب عن التوابل المسموح باستعمالها في طهي الطعام أثناء الحمل، لأن هناك أنواعًا من البهارات تؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين.



ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، التوابل المسموحة والممنوعة للحامل، وفقًا لموقع "Mom Junction".

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التوابل المسموحة للحامل: ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، التوابل المسموحة والممنوعة للحامل، وفقًا لموقع "Mom Junction".التوابل المسموحة للحامل:

1- الكركم



يحتوي الكركم على نسبة عالية من الكركمين، وهي مادة مضادة للأكسدة، تغني الحامل عن تناول المسكنات المضرة بصحتها، لأنها تساعد تسكين آلام الجسم.



2- الزنجبيل

ينصح أطباء النساء والتوليد الحوامل بتناول شرائح الزنجبيل الظازج أو إضافته إلى الطعام أثناء الطهي، لأنه يساهم في تخفيف الغثيان الصباحي ومنع القيء، بحسب بعض الدراسات.



3- الفلفل الأسود

يتميز الفلفل الأسود بمحتواه العالي من الكروم، الذي يوفر للحامل حماية كبيرة ضد الإصابة بسكري الحمل وأمراض القلب، نظرًا لقدرته الكبيرة على ضبط مستويات السكر والكوليسترول بالدم.



4- الحبهان

يمكن للنساء التغلب على الغثيان الصباحي المرتبط بفترة الحمل عن طريق تناول شاي الحبهان أو استعماله في طهي الطعام.



5- الثوم المعمر

مصدر غني بحمض الفوليك، الذي يقلل من خطر تعرض الحامل للإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها للجنين ضد العيوب الخلقية.



توابل ممنوعة للحامل

1- الحلبة

ينبغي على النساء الابتعاد نهائيًا عن الحلبة خلال فترة الحمل، لأنها تحفز تقلصات الرحم وتسبب الانتفاخ والإسهال، وتؤخر النمو عند الأطفال.



2- الحلتيت

يشكل الحلتيت خطرًا كبيرًا على صحة الأم والجنين، لأنه قد يؤدي إلى الإجهاض والنزيف، لذلك يحظر على المرأة استهلاكه أثناء الحمل.



3- الثوم

لا شك أن الثوم يتميز بقيمة غذائية عالية، لكنه يحتوي على مواد لها تأثيرات سامة على الحامل، كما يؤدي الإفراط فيه إلى الإصابة بحرقة المعدة والتعرض للنزيف.



4- النعناع

وهو من الأعشاب الممنوع تناولها أثناء الحمل، لأنه يثير تقلصات الرحم، مما يعرض الأم لخطر الإجهاض.



5- الانجليكا

تحتوي عشبة الأنجليكا على مادة تزيد من سيولة الدم، من ثم التعرض للنزيف، بالتالي، لا ينصح باستهلاكها أثناء الحمل. (كونسلتو)