3 أمور ساعدت شابة على خسارة 18 كلغ من وزنها.. ما هي؟

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وشاركت ألكسندرا ماتيرسكي، التي تعيش في أونتاريو، عبر مقطع فيديو على "تيك توك" الأشياء الـ3 التي فعلتها والتي تدعي أنها لم تدرك أنها ستحدث فرقًا كبيرًا هكذا في جسمها، وذلك بحسب ما نشر موقع "Prevention".وأكدت ماتيرسكي، أن الأشياء الـ3 تتخلص في ممارسة التمارين الهوائية واتباع نظام غذائي صحي والتوقف عن حساب السعرات الحرارية.وقالت ماتيرسكي: "أوقفت الحديث السلبي عن نفسي، وقد أدركت حقًا أنه عندما أحب جسدي وأعتقد أنه يبدو جيدًا، فإنني أفقد وزناً أكثر مما كنت عليه".وأضافت ماتيرسكي: "لم يكن لدي أي فكرة عن أن هذه الأشياء ستساعدني بهذا الشكل على إنقاص الوزن، لكنها فعلت ذلك".وتابعت: "لقد توقفت عن القيام بالكثير من تمارين الكارديو، كنت أصعد على السلم الرئيسي وأقوم بتمارين الكارديو لمدة ساعة، ثم أقوم بتمارين رفع الأوزان لمدة ساعة".وأوضحت ماتيرسكي: "كان جسمي مرهقًا قبل ذلك عند ممارسة تمارين الكارديو بقوة، مما جعلني أحتفظ بمزيد من الدهون وعدم القدرة على إنقاص الوزن".والآن، باتت ماتيرسكي تمارس الرياضة بشكل متوازن وبسيط، دون إلقاء اللوم على نفسها أو الشعور بالضيق من شكل جسمها.واعتمدت الفتاة على تناول أطعمة صحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم منزوعة الدهن، والتوقف عن تناول السكريات والمقليات والدهون، وذلك دون حساب السعرات الحرارية على الإطلاق.