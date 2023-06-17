بعد إصابتها بوعكة صحيّة... هلا رشدي تشكو التنمر



كشفت الفنانة هلا رشدي، عن تعرضها للتنمر بعد إعلانها عن إصابتها بوعكة صحية، بسبب مشكلة في الأحبال الصوتية، مما جعلها تبعد عن الغناء لفترة.



ونشرت هلا، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها وعلقت عليها بقولها: "للتوضيح أنا استراحة طويلة حبتين من الغناء إلى تمام الشفاء إن شاء الله، شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم كده". (لها)

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