كيف تحصلين على شعر لامع بسهولة؟



عندما يفتقر الشعر إلى اللمعان، فهذا يعني عادة أنه قد يفتقر إلى الرطوبة، وقد يكون هذا بسبب نظامكِ الغذائي، أو المنتجات التي تستخدمينها على شعركِ، أو حتى العلاجات (المواد الكيميائية أو الأدوات) التي تستخدمينها، ويمكن أن يرجع ذلك جزئياً إلى صحة فروة رأسكِ أيضاً.

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ويمكن لعوامل أخرى التسبب في فقدان لمعان الشعر، مثل: الماء الساخن أو الإفراط في المعالجة أو الرعاية المنزلية التي لم توصف لكِ أو المخصصة لنوع شعر مختلف، أو استخدام الكثير من منتجات البروتين دون رطوبة كافية، كل هذا من شأنه أن يجعل شعركِ يبدو باهتاً.



لحسن الحظ، يمكن إدارة هذه العوامل باتباع روتين جيد للعناية بالشعر، من خلال بعض الخطوات التي تساعدكِ على الحصول على شعر صحي ولامع. تابعي معنا.



طرق سهلة للحصول على شعر لامع:



تمشيط شعرك:



يساعد تمشيط شعرك مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في اليوم على تحسين الدورة الدموية، كما أنه يساعد العناصر الغذائية على الوصول إلى بصيلات الشعر، وهذا يجعل شعركِ أكثر صحة ولمعاناً.



استخدام العلاج بالزيت:



يعمل العلاج بالزيت بشكل جيد للشعر الباهت والخشن واللامع، ويساعد الزيت على الاحتفاظ بالرطوبة، ويجعل الشعر ناعماً ولامعاً. استخدمي زيوت الشعر المغذية العميقة، مثل: زيت جوز الهند أو اللوز، مرتين في الأسبوع، ودلكيها على فروة رأسك بحركة دائرية، واتركيها لمدة 30-45 دقيقة قبل أن تغسلي شعرك.





استخدام قناع الشعر:



وضع قناع الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يحدث معجزات لشعركِ. ويمكن لقناع تليين الشعر وترطيبه وتغذيته تحسين لمعان شعركِ.



تغيير الشامبو:



هل تستخدمين الشامبو المناسب لشعركِ؟ لكل نوع شعر تركيبة شامبو مناسبة، ويمكن أن يؤدي استخدام الشامبو غير المناسب إلى تلف الشعر ومعاناته مشكلات عدة. حاولي تغيير الشامبو، ومعرفة ما إذا كان شعركِ يستجيب مع الشامبو الجديد بشكل جيد، ولا تنسي إضافة نوع بلسم جيد إلى روتينكِ.



استخدام الماء الدافئ والبارد:



إن استخدام الماء الدافئ فقط يمكن أن يجعل شعركِ جافاً، بينما استخدام الماء البارد فقط يمكن أن يجعل شعركِ متصلباً، لكن استخدام الماء الفاتر لغسل شعركِ بالشامبو، والماء البارد للشطف النهائي يمكن أن ينعم الشعر، ويعزز لمعانه. إذ الماء الفاتر يفتح البشرة، ويغسل الأوساخ، بينما الماء البارد يغلق البشرة، ويغلق رطوبة الشعر، ويمنع التجعد.



تجنب التصفيف الحراري بشكل متكرر:



في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي استخدام مجفف الشعر أو فرد الشعر إلى جعل شعركِ جافاً للغاية، وتجريد بريق الشعر الطبيعي. تجنبي استخدام الحرارة بشكل متكرر جداً، ويمكنك بدلاً من ذلك استخدام أسلوب خالِ من الحرارة مثل بكرات الشباك، ويمكن أن يكون الحصول على علاج الشعر بالكيراتين أيضاً خياراً جيداً لتحسين نسيج الشعر ولمعانه، لأنه يضيف طبقة واقية من بروتين الشعر إلى خيوط شعركِ. (زهرة الخليج)